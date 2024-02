ASSE : Coup dur à Saint-Etienne, plusieurs absents face à Annecy

Saint-Etienne sera privée de quatre joueurs lors de la réception d’Annecy. Olivier Dall’Oglio a également donné des nouvelles d’Ibrahima Wadji.

ASSE-Annecy : Moueffek, Monconduit, Diarra et Wadji absents

C’est confirmé ! Quatre joueurs de l’AS Saint-Etienne sont indisponibles pour le match contre le FC Annecy, samedi (15h), à Geoffroy-Guichard. Olivier Dall’Oglio a confirmé l’absence d’Aïmen Moueffek en conférence de presse d’avant-match. Victime d’une blessure musculaire en haut de la cuisse, samedi, lors du match contre Angers, il n’est pas remis pour la 26e journée de Ligue 2.

L’entraineur de l’ASSE ne pense pas que ce soit grave pour le milieu de terrain, mais il évoque une blessure « à prendre au sérieux » pour l’instant. « On attend un peu. On va le sortir la semaine prochaine et voir où il en est », a-t-il indiqué.

Toujours dans l’entrejeu, Thomas Monconduit sera aussi absent contre Annecy. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. À ces deux milieux de terrain, s’ajoutent Stéphan et Diarra et Ibrahima Wadji. Opéré du genou, le premier pourrait ne plus rejouer avec les Verts jusqu’à la fin de la saison.

Dall’Oglio compte sur Ibrahima Wadji pour la fin de saison

Quant au deuxième, il souffre d’une lésion musculaire à la cuisse, comme indiqué par le clib ligérien dans un communiqué médical, le 16 février. Olivier Dall’Oglio ne sait pas encore la durée de l’indisponibilité de l’avant-centre sénégalais, mais il espère pouvoir compter sur lui pour la fin de saison. Il promet de « le remettre sur pied le plus rapidement possible. « Je compte sur Ibrahima Wadji pour une fin de saison, qui peut être palpitante », a-t-il déclaré.

Anthony Briançon opérationnel

Victime d’une alerte et sorti face au SCO, Anthony Briançon est opérationnel. Le coach de Saint-Etienne a assuré qu’il n’y a « pas de souci » pour le capitaine des Verts : « Ça va mieux, il sera là ». Il faut indiquer qu’Olivier Dall’Oglio ne devrait pas avoir de souci au milieu, malgré les absences de Mouffek et Monconduit. Il pourra faire appel à Lamine Fomba et Benjamin Bouchouari, qui ont peu joué ces dernières semaines.