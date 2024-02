FC Nantes : Annoncé sur le départ, il se met le vestiaire à dos

Le FC Nantes devrait enregistrer un départ important dans son effectif l’été prochain. Mostafa Mohamed est annoncé dans un transfert alors que le vestiaire commencerait a en avoir marre de lui.

FC Nantes : Mostafa Mohamed en grande forme

Principale arme offensive du FC Nantes cette saison, l’international égyptien connaît une très bonne saison. Mostafa Mohamed fait parler de lui grâce à son sens de but et ses qualités techniques. Ce qui lui a permis d’ailleurs de marquer dix buts tout en délivrant trois passes décisives toutes compétitions confondues. Et même s’il sort d’une Coupe d’Afrique des Nations compliquée avec l’Egypte en Côte d’Ivoire, l’attaquant de 26 ans a pu tirer son épingle du jeu avec quatre réalisations.

Meilleur buteur de l’Egypte et troisième meilleur buteur de la CAN 2023, Mostafa Mohamed ne devrait pas rester à Nantes au terme de la saison. Waldemar Kita en fait un dossier prioritaire qui devrait rapporter gros pour les Canaris. Le Pharaon, qui a coûté six millions d’euros pour Nantes, est annoncé dans un futur transfert avec une bonne plus-value.

Mostafa Mohamed, le vestiaire n’en veut plus

D’après les informations de L’Equipe, la gestion de Mostafa Mohamed est devenue complexe au point où le vestiaire n’en peut plus de lui. Selon le quotidien, qui a annoncé l’intérêt de clubs anglais, les partenaires de l’Egyptien seraient même agacés par l’attitude du joueur. Il est reproché à Mostafa de ne pas être « assez connecté aux autres », d’être « égoïste », « un cigare de fou ». Le Pharaons semble avoir une relation difficile avec ses partenaires.