Mercato FC Nantes : Waldemar Kita prépare deux ventes à 30 millions d’euros

Waldemar Kita pourrait encore réaliser un très bon coup l’été prochain avec deux joueurs clés du FC Nantes, après avoir réussi la bonne vente de Quentin Merlin cet hiver.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita et la stratégie des ventes onéreuses

Si les résultats sur le terrain ne sont pas forcément les meilleurs souhaités par le club, la direction nantaise se donne tout de même le moyen de compenser avec une politique de vente intéressante. Le club dirigé par Waldemar Kita s’assure d’acheter des joueurs à petit prix pour les vendre avec la plus-value qui va bien pour les Nantais. C’est le cas de Quentin Merlin, transféré à l’OM contre 10 millions d’euros cet hiver, même s’il est un produit du club.

L’été prochain s’annonce aussi mouvementé chez les Canaris avec Waldemar Kita qui pourrait réaliser deux autres bonnes opérations financières avec deux dossiers chauds. Il s’agit de Mostafa Mohamed et Alban Lafont, deux joueurs qui réalisent une très bonne saison et qui pourraient quitter le FC Nantes lors du prochain marché des transferts.

Mostafa Mohamed, la bonne affaire à 10 millions d’euros

Partagé entre le FC Nantes et Galatasaray ces dernières années, l’international égyptien devrait quitter le FC Nantes l’été prochain en cas d’une bonne offre. Auteur de sept buts et une passe décisive cette saison en Ligue 1, Mostafa Mohamed a de fortes chances de terminer la campagne avec au moins dix buts. De quoi lui faire encore une bonne cote sur le marché des transferts et faire aussi les affaires de Waldemar Kita. D’après Foot Mercato, le dirigeant des Canaris pourrait vendre son attaquant à dix millions d’euros, après l’avoir acheté à six millions d’euros.

Le jackpot avec Alban Lafont ?

C’est l’autre grosse attraction du groupe nantais. Alban Lafont est en pleine ascension au point de taper dans l’œil de Didier Deschamps en prélude à l’Euro avec les Bleus. Le gardien de but pourrait même être le gros coup mercato de Waldemar Kita dans le sens des départs l’été prochain. Indéboulonnable dans les buts depuis maintenant trois ans, Lafont devrait rapporter la somme de 20 millions d’euros dans les caisses du FC Nantes alors qu’il a des approches en Espagne depuis 2023.