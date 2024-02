OM : La vérité éclate sur une grogne contre l’arrivée de Gasset !

L’arrivée de Jean Louis Gasset à la tête de l’OM a surpris bon nombre de supporters et aurait même provoqué des désaccords en interne. Mais Jean-Pierre Papin a rétabli la vérité sur cette affaire.

OM : Jean-Pierre Papin dément un mécontentement contre la nomination de Gasset

L’aventure de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille devrait être de courte durée. Le technicien français de 70 ans, qui a récemment démission de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire en pleine CAN 2023, s’est engagé pour quatre mois seulement avec l’OM. Sa mission consiste donc à relancer l’équipe phocéenne d’ici la fin de la saison en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour le prochain exercice.

Photo : Jean-Pierre Papin

Pour accomplir cette mission à court terme, la direction marseillaise aurait pu se tourner vers une solution interne. Le nom de Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de l’équipe réserve de l’OM, était en effet évoqué dans la presse. Certains médias avancent que l’ancien attaquant vedette de la formation marseillais aurait même pesté contre la nomination de Gasset, estimant qu’il aurait souhaité prendre la place de Gennaro Gattuso à la tête de l’équipe première. Cependant, Jean-Pierre Papin a catégoriquement démenti ces allégations, en affichant sa satisfaction quant au choix de ses dirigeants et saluant l’expérience et le professionnalisme de Jean-Louis Gasset. « Si j’ai pensé à prendre le poste ? Non […] Le choix des dirigeants a été sur Gasset. C’est un très bon choix », a clarifié Papin lors d’une interview avec Canal+.

Cette déclaration du Ballon d’Or 1991 vise à mettre un terme aux rumeurs suggérant un mécontentement concernant la nomination de Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille. Il nie ainsi toute intention de briguer le poste principal, affirmant être pleinement engagé dans son rôle actuel. Cette sortie de JJP renforce aussi l’image d’unité au sein du club marseillais. Alors que l’OM cherche à retrouver sa stabilité et sa confiance, le soutien de figures emblématiques du club comme Papin envers Gasset est un élément positif qui pourrait contribuer au succès futur de l’équipe.