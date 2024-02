OL : L’improbable réaction de Pierre Sage après la victoire à Metz

L’OL a battu le FC Metz ce vendredi soir, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Après le match, l’entraîneur lyonnais Pierre Sage a livré ses impressions.

OL : Pierre Sage refuse de s’enflammer

Malgré l’ouverture du score du FC Metz devant son public du stade Saint-Symphorien, l’Olympique Lyonnais a su réagi en équipe pour venir signer son quatrième succès d’affilée en Ligue 1, hier soir, en ouverture de la 23e journée du championnat. Selon Opta, l’OL réalise ainsi sa plus longue série de victoires sur une même saison au sein de l’élite depuis janvier-février 2021 sous Rudi Garcia avec le même nombre de victoires.

Désormais 10e au classement avec 28 points, Lyon est en train de mettre la pression sur les équipes devant lui, à commencer par l’Olympique de Marseille, qui n’est plus qu’à deux longueurs des Gones. D’ailleurs, le club de John Textor compte huit points de retard sur la sixième place, synonyme de qualification pour une Coupe européenne la saison prochaine. Pour autant, Pierre Sage refuse de s’enflammer et considère que son équipe se bat toujours pour le maintien.

« Même s’il y a victoire, je vous avoue que dans le vestiaire, les joueurs n’étaient pas super satisfaits. Mais c’est bien, je suis content qu’ils deviennent exigeants et qu’ils aient conscience de ce qu’il se passe », a déclaré le coach des Gones, qui reste focus sur son objectif, en conférence de presse.

Pierre Sage : « Tant qu’on n’aura pas 35 points »

Grâce à ce succès à Metz, l’OL a poursuivi sa remontée au classement avec un quatrième succès de rang en championnat, enfonçant par ailleurs un concurrent direct. Et même si le club cher au président Jean-Michel Aulas peut revoir ses ambitions en fin de saison, Pierre Sage estime que l’objectif immédiat est d’atteindre les 35 points.

« Tant qu’on n’aura pas 35 points, on sera toujours dans l’idée d’atteindre cet objectif. À la mi-temps, on s’est dit qu’il y avait besoin de plus courir, travailler, monter les curseurs (…) On ne doit pas se satisfaire que de gagner, car on jetterait trop la pièce en l’air », a expliqué le technicien de 44 ans, Pierre Sage.