Mercato PSG : 12M€ ! Un premier renfort défensif déjà bouclé ?

Toujours à la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, le PSG pourrait avoir une belle ouverture en Serie A lors du mercato estival à venir. Une belle opération à moindre coût.

Mercato PSG : Une piste hivernale toujours d’actualité ?

Après les signatures de Lucas Beraldo (20M€) et Gabriel Moscardo (22M€), le Paris Saint-Germain a tenté de recruter un défenseur central supplémentaire pour pallier les blessures de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar. Et Luis Campos a bien avancé sur la piste menant à Diego Llorente, l’international espagnol prêté par Leeds United à l’AS Rome.

Sous les ordres de José Mourinho, l’ancien joueur de la Real Sociedad a été titularisé à 16 reprises en Serie A cette saison. Les dirigeants parisiens ont tenté de profiter de leurs bonnes relations avec leurs homologues romains et ceux de Leeds pour attirer Llorente cet hiver, mais le deal n’a finalement pas eu lieu.

En proie à des difficultés dans le secteur défensif, le Paris Saint-Germain explore toujours plusieurs pistes et celle menant à Diego Llorente serait toujours d’actualité. L’affaire pourrait même se régler rapidement cet été.

Diego Llorente au PSG la saison prochaine ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Leeds United, Diego Llorente ne retournera pas en Angleterre à l’issue de son prêt à l’AS Rome. En effet, selon les renseignements obtenus par le média romain Metropolitan Magazine, les Giallorossi vont acheter définitivement Llorente par le biais d’une clause libératoire de 5 millions d’euros.

Cependant, le compatriote de Fabian Ruiz ne devrait pas faire de vieux os à Rome puisqu’il pourrait être vendu directement au Paris Saint-Germain pour un montant compris entre 10 et 12 millions d’euros. D’après la source transalpine, l’ancien protégé de Luis Enrique dans la sélection espagnole, pourrait être la première recrue estivale du Paris SG. Avant le gros coup de l’été, Leny Yoro ? Affaire à suivre donc…