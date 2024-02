Mercato PSG : Kylian Mbappé s’en va, Leny Yoro proche du Paris SG

Le Paris travaille depuis plusieurs mois sur l’après-Kylian Mbappé. En défense, Leny Yoro, le prodige du LOSC, serait la priorité du club de la capitale.

Mercato PSG : Le club prépare déjà l’après-Mbappé

Dans son édition du jour, l’émission dominicale Téléfoot révèle qu’en interne, l’annonce du départ de Kylian Mbappé n’a pas été vécue comme un drame au Paris Saint-Germain. Au parfum des intentions de l’attaquant de 25 ans, le PSG travaille depuis plusieurs mois sur l’avenir sans lui.

Alors que le club va se délester de son plus gros salaire et réaliser une énorme économie de 200 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique travaillent sur le prochain mercato estival.

Avec une enveloppe de 300 millions d’euros, les dirigeants parisiens disposeront ainsi d’une vraie force de frappe pour recruter durant l’intersaison. Et selon les dernières nouvelles en provenance de la capitale, Leny Yoro pourrait bien être la première signature du Paris SG post-Kylian Mbappé.

Le PSG en pôle position pour recruter Leny Yor

Déjà intéressé durant le mercato d’hiver passé, le Paris Saint-Germain devrait revenir à la charge auprès de la direction de Lille OSC pour recruter Leny Yoro cet été. « Même si le PSG devra batailler avec un certain Real Madrid pour signer la jeune pépite », souligne Téléfoot.

Mais d’après les renseignements obtenus par le portail spécialisé PSG Inside Actus, le Champion de France en titre serait le grand favori pour arracher la signature l’international espoir tricolore de 18 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Leny Yoro ne compte pas prolonger avec les Dogues et se dirige donc vers un départ durant l’été.

Également visé par Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich, le natif de Saint-Maurice pourrait ainsi débarquer dans la capitale au moment où Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux pour une nouvelle aventure au Real Madrid. Pour laisser partir son crack, Olivier Létang et le LOSC réclameraient pas moins de 60 millions d’euros.