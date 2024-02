OM : Coup de force de Jean-Louis Gasset, Longoria impuissant !

Jean-Louis Gasset a pris une décision forte en vue de la réception de Montpellier ce dimanche. Un coup de force inattendu, qui rend Pablo Longoria impuissant.

OM : Jean-Louis Gasset réintègre Pape Gueye dans le groupe pro

C’est un choix qui risque de faire parler longtemps durant les prochains mois et d’ici l’été. En plein désaccord et dans une sorte de bras de fer avec la direction de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye s’offre déjà une première victoire. Il voit sa sanction être levée plus tôt que prévu, grâce à Jean-Louis Gasset. Arrivé à la tête de l’OM il y a quelques jours, le nouvel entraîneur du club phocéen a pris la décision de réintégrer le Sénégalais dans le groupe professionnel, au grand dame de Pablo Longoria.

Il y a trois semaines, la direction du club prenait la décision de punir sévèrement Pape Gueye, qui a rejeté les propositions de prolongation qui lui ont été proposées, alors qu’il est en fin de contrat. Longoria et son équipe ont donc rétrogradé le milieu de terrain qui devait évoluer jusqu’à la fin de la saison avec la réserve marseillaise. Gasset y a vite mis fin. L’homme de 70 ans a assuré à la direction qu’il a besoin de tous les atouts pour remplir sa mission. Pour lui, il est clair que l’objectif reste le succès de l’équipe, avec le passé qui doit être oublié pour le présent du club.

Un gros coup dur pour Pablo Longoria ?

Photo : Pablo Longoria en conférence de presse à l’OM

En concédant à Jean-Louis Gasset la réintégration de Pape Gueye dans le groupe professionnel, le dirigeant espagnol de l’OM reçoit un terrible camouflet. C’est un échec cuisant que Pablo Longoria est sur le point de subir face au Sénégalais dans leur bras de fer. Le club ne voulait pas le voir partir gratuitement à la fin de son contrat, mais le champion d’Afrique 2019 a repoussé toutes les offres de prolongation de contrat sur la Canebière.

Alors que l’OM a poussé pour qu’il quitte le club cet hiver afin de gagner une indemnité de transfert, Guye n’est finalement pas parti et ira au bout de son contrat et devrait partir contre 0 euro. Ceci à la grande déception d’un Longoria impuissant, dans un contexte où le club phocéen a besoin de résultats en Ligue 1 et encore en lice en Ligue Europa. Même s’il la donne pourrait changer d’ici la fin de la saison, une chose est sûre : Jean-Louis Gasset doit convaincre ses dirigeants d’avoir fait le meilleur choix grâce aux résultats et sauver aussi la farce pour l’international sénégalais.