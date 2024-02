Mercato OM : Pablo Longoria va profiter du grand ménage à Manchester United

Pablo Longoria se montrera encore très actif sur le marché estival pour renforcer l’Olympique de Marseille. Toujours à l’affût des opportunités à moindre coût, le dirigeant espagnol pourrait tirer grand profit du grand ménage attendu à Manchester United.

Mercato : Anthony Martial à la portée de Pablo Longoria cet été

La carrière d’Anthony Martial à Manchester United pourrait effectivement être terminée après des informations selon lesquelles le club laisserait son contrat expirer cet été. Selon Football Insider, la direction des Red Devils a pris la décision de ne pas exercer l’option de prolongation d’un an sur le contrat actuel de l’international français. Cela ferait ainsi de Martial un agent libre à la fin de la saison, ce qui lui permettrait bien sûr de quitter Old Trafford sans que United reçoive une commission en échange de sa signature.

Pour Pablo Longoria, c’est une très belle occasion de réaliser un très bon coup sur le mercato cet été. L’Olympique de Marseille avait déjà approché le joueur dans le cadre d’un prêt en janvier, mais les discussions n’ont pas prospéré. Avec le choix de Manchester United de ne pas conserver Anthony Martial, les Phocéens devraient profiter de l’aubaine. Ce choix du club mancunien est en partie motivé par le désir de réduire les dépenses salariales, Martial se classant parmi les meilleurs salariés du club.

Anthony Martial, des débuts prometteurs et puis c’est tout

Photo : Anthony Martial

L’international français était pourtant bien parti pour être l’un des meilleurs de sa génération. Il a rejoint Manchester United après une très belle saison à l’AS Monaco. Anthony Martial a d’abord été un grand succès chez les Mancuniens après son transfert, marquant lors de ses débuts contre Liverpool, puis marquant un doublé lors d’une victoire à Southampton la semaine suivante.

Anthony Martial a terminé sa première saison au club avec 11 buts en Premier League et a ensuite atteint le double des chiffres en 2018/19 et 2019/20. Ce qui lui avait permis de remporter le titre de joueur de l’année lors de cette dernière campagne après avoir inscrit 23 buts et 12 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions. Son influence a progressivement diminué depuis lors, pas aidé non plus par de nombreuses périodes d’absence pour diverses blessures. Cet été est peut-être enfin le bon moment pour Pablo Longoria et l’OM.