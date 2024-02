PSG : Avant la Real Sociedad, Paris s’offre un renfort surprenant

À une semaine de son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le PSG s’offre un renfort totalement surprenant dans son effectif.

PSG : Un absent de longue date bientôt de retour à Paris ?

Alors que le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Gregor Köbel pour concurrencer ou remplacer Gianluigi Donnarumma la saison prochaine, une source britannique révèle ce mercredi que le collectif de Luis Enrique pourrait obtenir un renfort au poste de gardien de but dans les jours à venir. En effet, selon les informations du tabloïd The Athtletic, Sergio Rico se rapprocherait d’un retour sur les terrains de football.

Victime d’un grave accident à cheval en mai 2023, l’international espagnol « s’est enfin remis de son anévrisme cérébral et envisage de rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, en attendant l’autorisation médicale finale. » Neuf mois après frôlé la mort, le gardien de 30 ans serait proche d’un retour chez les Rouge et Bleu et nourrirait même une énorme ambition pour la fin de saison.

Sergio Rico veut rejouer avant la fin de la saison

À quelques mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Sergio Rico nourrit toujours de grandes ambitions pour son avenir immédiat. Il y a quelques mois, l’ancien portier du FC Séville s’était exprimé sur son envie de reprendre les gants.

« J’ai hâte de retrouver ma routine, de me sentir comme un footballeur. Mais ce n’est pas entre mes mains. Je me sens bien », expliquait-il au micro de la Cadena COPE. Et d’après The Athtletic, Sergio Rico compterait bien faire son retour sur les terrains avant la fin de saison, même si le staff technique parisien ne prendra aucun risque en suivant méticuleusement son protocole médical.

Une magnifique nouvelle pour un retour qui s’annonce à coup sûr émouvant. Sans le moindre doute, l’ancienne doublure de Keylor Navas recevra un très bel accueil de la part de ses coéquipiers et des supporters.