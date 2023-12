Devenu indésirable au PSG depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le gardien de but Keylor Navas va devoir faire un choix cet hiver pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Keylor Navas placé sur la liste des départs pour cet hiver

Désormais relégué au rang de simple remplaçant au Paris Saint-Germain, Keylor Navas pourrait profiter du mercato hivernal, qui s’ouvre dans trois jours, pour s’offrir un dernier challenge totalement inattendu. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et du jeune espagnol Arnau Tenas, l’ancien gardien de but du Real Madrid ne rentre plus dans les plans du Paris SG, qui aimerait se délaisser de son énorme salaire.

Outre Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa, les dirigeants parisiens travaillent également à convaincre l’international costaricien de 37 ans. S’il n’a pas réussi à rejoindre un nouveau club lors du dernier mercato estival, l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo pourrait trouver un point de chute cet hiver. Deux clubs étant déjà prêts à le sortir de la Ligue 1 dans le mois de janvier.

Deux propositions tentantes pour Keylor Navas

En effet, selon les informations de la version américaine du quotidien espagnol AS, les Tigres de Monterrey et Newcastle United seraient très intéressés par le renfort de Keylor Navas dès cet hiver. Pour pallier le possible transfert de son portier Nahuel Guzman, annoncé proche d’un retour au Newell’s Old Boy, en Argentine, le club mexicain d’André-Pierre Gignac serait prêt à faire une offre au Paris SG pour récupérer Navas dans les jours ou semaines à venir.

Concernant les Magpies, le manager Eddie Howe a clairement affiché son souhait d’attirer un nouveau gardien de but en janvier après la grosse blessure de Nick Pope, qui va manquer plusieurs mois de compétition. Pour le club anglais, le protégé de Luis Enrique incarne une piste d’expérience et surtout moins onéreuse. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Navas pouvant être délogé de Paris contre un chèque d’un montant compris entre 2 et 5 millions d’euros.