De retour d'un grave accident de cheval, dont il a été victime en mai dernier, Sergio Rico s'apprête à faire son grand retour sur les pelouses.

PSG : ça se précise pour le retour de Sergio Rico

Le gardien de but espagnol du Paris Saint-Germain se rapproche peut-être enfin de la fin d'un calvaire qu'il vit depuis maintenant huit longs mois. Sous contrat avec le club de la capitale, Sergio Rico a été victime d'un accident de cheval à Séville et a dû passer plusieurs semaines dans le coma. Mais depuis, il semble complètement tirer d'affaires puisqu'il se rétablit de la plus belle des manières. Son objectif est désormais de retrouver ses gants le plus vite possible. Après trois mois passés dans le coma, Sergio Rico se sent « chaque jour beaucoup mieux » avec son corps qui « redevient comme avant ». L'Espagnol assure d'ailleurs qu'il a récupéré à 90%, comme il l'a confié au micro de DAZN. Désormais, l'ancien sévillan rêve de rejouer avec le Paris Saint-Germain.

Une condition fixée pour le retour de Sergio Rico

Le portier espagnol est proche de retrouver les pelouses et sa femme en a donné plus de précision. Sur son compte Instagram, l'épouse de Sergio Rico a assuré que l'Andalou passera un nouvel examen médical au mois de février pour être fixé sur l'évolution de sa santé. S'il n'est toujours pas encore apte à reprendre ses gants, Sergio Rico espère désormais une bonne nouvelle pour renouer avec sa passion. Pour rappel, le gardien de but est tombé de son cheval et a reçu des coups de sabots à la tête et au cou. L'homme de 29 ans a été retrouvé gisant au sol, laissant croire à la police qu'il était mort. Par chance, sa moelle épinière n'a pas été endommagée, lui qui aura de difficultés à retrouver une place dans le groupe de Luis Enrique.