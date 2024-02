Mercato PSG : Paris tient déjà le successeur de Kylian Mbappé !

À la recherche d’une nouvelle star offensive pour compenser le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG pourrait finalement se rabattre sur une solution interne.

Mercato PSG : Le Paris SG prépare l’avenir sans Kylian Mbappé

Interrogé sur la rareté du remplacement ou de la mise à l’écart de Kylian Mbappé depuis son arrivée à l’été 2017, qui a récemment annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son départ à l’issue de la saison, Luis Enrique a répondu que le Paris Saint-Germain doit s’habituer à jouer sans son prolifique buteur de 25 ans. « Il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian, tôt ou tard, cela va arriver », a confié le technicien espagnol en conférence de presse après le match nul contre le Stade Rennais (1-1), dimanche passé.

Avec l’annonce du départ de l’international français de 25 ans, les dirigeants du Paris SG travaillent déjà sur le prochain mercato estival afin de renforcer au mieux l’effectif de Luis Enrique. Des noms comme Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford et Bernardo Silva sont évoqués, mais Luis Enrique aurait une sa propre idée concernant la succession de Mbappé.

Luis Enrique veut installer Bradley Barcola comme l’héritier de Mbappé

Alors que le départ de Kylian Mbappé se confirme de plus en plus, Bradley Barcola est en train d’exploser sur l’aile gauche de l’attaque du Paris Saint-Germain, le poste de prédilection du Bondynois, qui évolue désormais dans l’axe. Et d’après les informations du quotidien catalan Sport, Luis Enrique songerait à donner plus de temps de jeu à l’ancien ailier lyonnais.

Le coach du PSG aimerait l’installer durablement sur le côté gauche pour en faire le digne héritier de Mbappé si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne parviennent pas à recruter une nouvelle star. Arrivé l’été passé contre un chèque de 50 millions d’euros, Barcola est lié au Paris SG jusqu’en juin 2028.