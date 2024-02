Mercato PSG : Enrique fixe sa priorité estivale ! Gros coup en vue 

Si Luis Enrique est concentré sur les échéances à venir, le PSG pense à l’avenir et au mercato estival. Le coach espagnol aurait même déjà fixé sa priorité.

Mercato PSG : Luis Enrique veut un milieu défensif de très haut niveau

Présent en conférence de presse cet après-midi, Luis Enrique a annoncé du lourd pour la saison prochaine. « Ce que je peux dire c’est que si tout se passe bien, je pense que, j’espère et je suis convaincu que nous aurons une équipe encore bien meilleure la saison prochaine que celle de cette saison. Je n’ai aucun doute là-dessus. Sur tous les points de vue. En défense, en attaque, physiquement, techniquement et tactiquement. Je n’ai aucun doute là-dessus », a confié le coach espagnol.

Et selon les informations obtenues par RMC Sport, l’entraîneur parisien souhaite un milieu défensif de très haut niveau et aurait un faible pour un international brésilien. Pour combler son coach, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire ce qu’il faut.

Le Paris PSG prêt à casser sa tirelire pour Bruno Guimaraes

Pour l’après-Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain souhaite une nouvelle arrivée au milieu de terrain. En plus du jeune Gabriel Moscardo (18 ans), les Rouge et Bleu souhaitent voir débarquer un milieu défensif de très haut niveau et seraient prêts à casser leur tirelire s’ils trouvent la perle rare. Aucun nom n’a filtré, mais Luis Enrique aimerait obtenir le renfort d’un profil technique, régulateur, capable également de s’imposer physiquement.

Même si les noms de Frenkie de Jong (Barça) et Adrien Rabiot (Juve) sont évoqués, le tacticien du PSG serait fan de Bruno Guimaraes. Sous contrat avec Newcastle United jusqu’en juin 2028, Bruno Guimaraes possède une clause libératoire estimée à 116 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, le bien informé Djamel annonce sur Twitter que « de premières discussions ont eu lieu cet hiver et Paris n’a pas senti que le Brésilien était fermé à l’idée de venir. Le club est conscient des lacunes actuelles au milieu et souhaite corriger cela l’été prochain. »

Luis Enrique apprécie particulièrement le joueur des Magpies et estime qu’il possède les qualités qui manquent au milieu actuel du Paris SG. Reste maintenant à savoir si le PSG, qui est concurrencé dans ce dossier par le FC Barcelone, acceptera de payer ce montant pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.