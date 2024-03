Tête-à-tête houleux entre Mbappé et Luis Enrique au Campus PSG ?

Au lendemain du match nul entre l’AS Monaco et le PSG vendredi soir, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Luis Enrique a échangé avec Kylian Mbappé.

Luis Enrique a convoqué Kylian Mbappé après Monaco

Au lendemain du match nul entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco et la sortie de Kylian Mbappé dès la pause, au stade Louis-II (0-0), l’attaquant de 25 ans et Luis Enrique se sont parlés ce samedi matin, au Campus PSG. D’après les informations relayées par RMC Sport, l’entraîneur espagnol a expliqué à son meilleur joueur pourquoi il l’a remplacé lors des deux dernières rencontres.

Pour l’ancien coach du FC Barcelone, le champion du monde 2018 n’est plus le même depuis le 7 février et le match contre le Stade Brestois en Coupe de France (3-1). Ce qui peut s’expliquer par le coup qu’il a reçu à la cheville gauche par Lilian Brassier, qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Toutefois, Luis Enrique aurait les idées claires concernant son numéro 7 pour la suite de la saison.

Une gestion différente en Ligue des Champions pour Mbappé ?

Toujours selon RMC Sport, de source proche du staff du Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne cache pas que la gestion de Kylian Mbappé ne sera pas la même lors des prochains grands rendez-vous qu’en Ligue 1, notamment ce mardi en huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Socieadad, à Saint-Sébastien.

Le successeur de Christophe Galtier aurait également confié qu’il prépare bel et bien l’avenir sans l’enfant de Bondy, qui va rejoindre le Real Madrid dès cet été. Le journaliste Fabrice Hawkins assure que les deux hommes ont manifesté une réelle volonté d’apaiser la situation au cours de leur échange, qui « a été jugé constructif. »