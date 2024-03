Nampalys Mendy annonce du lourd pour la suite de la saison du RC Lens

Nampalys Mendy aborde un tournant décisif de la saison dans la course à l’Europe. Alors que la concurrence devient de plus en plus rude en Ligue 1, le Sénégalais lâche des mots forts sur la suite de la saison des Sang et Or.

Nampalys Mendy, le repos qui fait du bien

La dynamique actuelle n’est pas bonne au RC Lens. Le club entraîné par Franck Haise connaît une série de matchs sans victoire qui commence par inquiéter, d’autant plus que les Sang et Or sont pleinement engagés dans la course à l’Europe. Sur leurs trois dernières sorties, toutes compétitions confondues, les Lensois n’ont gagné aucun match, concédant deux défaites contre un nul. Un bilan négatif qu’il faut vite oublier pour aller de l’avant.

En ce sens, l’entraîneur du club artésien a accordé deux jours de repos à Nampalys Mendy et ses partenaires. L’objectif est de leur permettre de se remettre notamment des défaites face à Fribourg en Ligue Europa et l’AS Monaco en championnat. Deux jours de repos complet en début de semaine qui ont fait du bien aux joueurs afin d’évacuer les déceptions et surtout de mieux préparer le choc entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais.

Les mots forts de Nampalys Mendy avant l’OL

Photo : Nampalys Mendy

Quatre mois après leurs dernière rencontre, le RC Lens et l’OL se retrouvent ce dimanche soir au Groupama Stadium pour un choc palpitant. Les Gones sont notamment dans une forme étincelante avec une revanche à prendre sur les Artésiens, vainqueurs 3-2 à l’aller. Pour Nampalys Mendy, il n’est pas question de prendre un adversaire à la légère.

« Il faut aborder les matchs de la même manière, il faut se donner à fond, comme on l’a toujours fait », a déclaré le milieu de terrain. En dépit de l’adversité de cette 24e journée de Ligue 1, le Sénégalais préfère rester concentré sur son équipe. S’il sait que tous les matchs sont importants, Nampalys Mendy ne perd pas aussi de vue que Lens va défier « une très belle équipe » avec de « très grands joueurs, et puis cela reste l’OL ».