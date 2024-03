Loïc Perrin prévient Enzo Mayilla après sa signature à l’ASSE !

L’ASSE a récemment officialisé une nouvelle réjouissante pour ses supporters : Enzo Mayilla, jeune attaquant de 18 ans formé sous ses couleurs, a signé son premier contrat professionnel avec le club. De grosses menaces planaient pourtant.

L’ASSE continue d’inspirer confiance à ses jeunes, Enzo Mayilla comme témoin

Meilleur buteur de l’équipe réserve de l’AS Saint-Etienne avec 4 réalisations en 12 matchs, Enzo Mayilla a attiré l’attention de plusieurs grands clubs de Ligue et d’Europe, l’AS Monaco et l’Eintracht Francfort par exemple. Cependant, fidèle à ses racines et au club qui a investi dans sa formation, il a choisi de prolonger l’aventure à l’AS Saint-Étienne.

Cette signature du jeune buteur en faveur de Saint-Etienne est perçue à juste titre comme une réelle marque de sa confiance en la direction du club stéphanois et en son projet sportif qui aurait pu faire douter plus d’un joueur.

Enzo Mayilla a, en effet, décidé de poursuivre sa progression au sein du centre de formation du club ligérien comme un retour de confiance vis-à-vis de ses encadreurs au club stéphanois. Son engagement jusqu’en 2027, soit pour 3 ans, le stabilise au club en même temps qu’il lui offre une réelle possibilité d’intégrer l’équipe première au plus vite.

Loïc Perrin prévient Enzo Mayilla sur ce qui l’attend à l’ASSE

Loïc Perrin, le directeur sportif de l’AS Saint-Étienne, s’est exprimé sur cette belle nouvelle en relevant les qualités remarquables d’Enzo, un des joueurs d’avenir de l’ASSE. Selon lui, Enzo Mayilla a su tirer profit de ses atouts pour progresser de manière significative ces derniers mois. Doté d’un potentiel certain, Enzo allie taille, vitesse et précision devant le but, des compétences essentielles pour briller sur les terrains de football actuels.

Cette décision de signer un contrat professionnel ne représente selon lui qu’une étape importante dans la carrière d’Enzo Mayilla, mais ce n’est qu’un début. Le directeur sportif stéphanois insiste sur l’importance de ne pas se reposer sur ses lauriers et de continuer à travailler avec sérieux et détermination pour atteindre de nouveaux objectifs.

Le nouveau joueur des Verts incarne ainsi l’esprit de formation et d’excellence que prône l’ASSE avec la signature de son contrat professionnel.