ASSE : Une grosse frayeur signalée à l’AS Saint-Etienne !

Si l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio a enchainé une troisième victoire en Ligue 2 contre Annecy (2-1), une alerte majeure est intervenue au sein de l’équipe réserve, suscitant inquiétude et interrogations.

ASSE : Nouvelle rechute pour Boubacar Fall !

L’AS Saint-Étienne est confrontée à une situation plus ou moins délicate dans ses cages. Le départ de Matthieu Dreyer vers le RC Strasbourg durant le mercato hivernal a laissé l’ASSE avec trois gardiens sous contrat professionnel, parmi lesquels Boubacar Fall.

Photo : Boubacar Fall

Malgré un début prometteur avec une apparition chez les professionnels contre le SM Caen (1-1) en décembre 2022, le gardien de but sénégalais a été freiné dans son élan en raison d’une grave blessure au ménisque qui l’a éloigné des terrains durant plusieurs mois. Après une longue période d’absence, le portier de 23 ans a réintégré l’équipe réserve de l’ASSE cette saison et a contribué à son redressement en première partie de saison. Mais selon les informations dévoilées par site Peuple Vert, Boubacar Fall s’est blessé à nouveau et son retour à la compétition semble sérieusement compromis.

Vers une fin de saison pour Boubacar Fall

Cette blessure au genou de Boubacar Fall suscite des inquiétudes au sein du staff stéphanois quant à une éventuelle rechute du jeune gardien de but et la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale. Des examens supplémentaires seront nécessaires pour évaluer l’ampleur de la blessure et déterminer si une nouvelle opération est nécessaire, ce qui pourrait mettre un terme prématuré à sa saison.

Avec un contrat se terminant en juin 2025, l’AS Saint-Étienne soutient pleinement Boubacar Fall dans cette période difficile, espérant qu’il pourra surmonter ses soucis physiques et retrouver rapidement la forme pour contribuer de nouveau sur le terrain. L’entraîneur d’Olivier Dall’Oglio sera donc privé d’une option supplémentaire pour ses buts.