Leonardo Balerdi, la très bonne affaire pour l’OM cet été ?

Leonardo Balerdi semble avoir retrouvé son meilleur niveau cette saison dans le groupe de l’Olympique Lyonnais. Le joueur très critiqué pour ses performances est même devenu un des joueurs clés du club, qui pourrait réaliser une très bonne affaire avec l’Argentin cet été.

Leonardo Balerdi – OM, fin de l’histoire cet été ?

Il n’était pas forcément l’un des plus cotés de l’effectif marseillais, la faute à ses débuts très contrastés à l’OM. Mais l’Argentin a su se bonifier au fur des mois pour s’imposer comme un cadre de club cette saison. Leonardo Balerdi occupe désormais une place de choix à l’Olympique de Marseille, et ce malgré les nombreux changements d’entraineurs opérés par Pablo Longoria. Il est même devenu un joueur très adulé des supporters dans la défense centrale.

Du haut de ses 25 ans, ses performances ne passent pas inaperçues en Europe. Balerdi est d’ailleurs surveillé par plusieurs clubs dont l’Ajax Amsterdam, qui était déjà passé aux nouvelles la saison dernière sans succès. Avec sa valeur marchande évaluée à dix millions d’euros, celui qui est l’un des hommes forts de Jean-Louis Gasset pourrait recevoir des offres cet été, avec un géant d’Espagne annoncé sur le coup.

Photo : Leonardo Balerdi

L’Atletico rêve de Leonardo Balerdi

Défenseur physique et costaud dans les duels, Leonardo Balerdi forme une paire impeccable avec Chancel Mbemba dans l’axe de l’OM. Une paire qui pourrait être disloquée cet été en cas d’une offre intéressante de l’Atletico Madrid, qui garde un œil sur le joueur. Il arrive en fin de contrat en 2026 et ne sera plus qu’à un an de son bail en 2025. Une situation qui pourrait alerter Pablo Longoria et l’OM, qui ne voudraient pas le voir partir gratuitement. Reste à voir si les dirigeants phocéens le laisseront filer cet été pour en faire une très bonne affaire.