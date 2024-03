Le PSG lâche une réponse explosive au Barça pour Luis Enrique !

Pour la succession de Xavi, qui a déjà annoncé son départ en fin de saison, le Barça penserait à Luis Enrique. La réponse du PSG n’a pas tardé concernant l’avenir de son entraîneur.

Deco veut rapatrier Luis Enrique pour le bonheur du Barça

Depuis l’annonce officielle du départ de Xavi Hernandez au terme de l’exercice en cours, la direction du FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la prochaine saison. Et d’après les renseignements obtenus par le journaliste Sique Rodriguez de la Cadena SER, « dans un monde idéal, l’entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique. Il apprécie particulièrement le coach asturien, bien que la possibilité de le recruter soit incertaine en raison de son contrat avec le PSG.

Les entraîneurs jeunes tels qu’Arteta ou Xabi Alonso sont également appréciés. Roberto de Zerbi est également apprécié, et ses méthodes sont connues. Évidemment, on a toujours parlé de la voie allemande : Flick, Tuchel… La situation économique est ce qu’elle est et limite comme elle limite, mais actuellement, l’entraîneur qui plaît le plus est Luis Enrique. »

Le FC Barcelone envisagerait donc Luis Enrique comme successeur potentiel de Xavi, malgré son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Pour autant, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas faire un tel cadeau à son homologue barcelonais Joan Laporta.

Le Paris SG pense à prolonger le contrat de Luis Enrique

Arrivé en juillet passé pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique est encore loin d’un départ précipité du Paris Saint-Germain. Selon les informations de José Barroso du quotidien L’Equipe, la direction du club de la capitale française verrait le technicien espagnol comme l’homme idoine pour permettre aux Rouge et Bleu de décrocher leur première Ligue des Champions.

De son côté, le Mundo Deportivo assure que Nasser Al-Khelaïfi pense même à prolonger le bail de son coach. « Le club parisien veut entamer des discussions avec l’entraîneur pour activer l’année optionnelle dont il dispose jusqu’en 2026 », assure le média catalan.