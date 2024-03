Al-Khelaïfi rencontre un puissant agent, signature imminente au PSG

Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré un puissant agent ces derniers jours. Le président aurait personnellement pris en main un dossier prioritaire au milieu de terrain.

Nasser Al-Khelaïfi a dîné avec Jorge Mendes

La saison n’est pas encore terminée, mais le Paris Saint-Germain travaille déjà sur le prochain mercato estival. Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le club de la capitale envisage de frapper très fort pour bâtir une équipe compétitive en vue de l’exercice à venir. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Jorge Mendes cette semaine, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Considéré comme l’agent le plus influent du monde, l’homme d’affaires portugais aurait notamment travaillé sur plusieurs dossiers en rapport avec le mercato. Alors que Kylian Mbappé va rejoindre les rangs du Real Madrid, les dirigeants parisiens accélèrent sur un dossier prioritaire pour l’avenir du club de la capitale française.

La prolongation de Warren Zaïre-Emery bouclée

Représentant de Bradley Barcola, Vitinha, Danilo Pereira, Marco Asensio et Gonçalo Ramos, Jorge Mendes entretient des liens très étroits avec la direction du Paris Saint-Germain. D’après Le Parisien, les deux parties accélèrent pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery bouclée.

« Les réunions vont maintenant s’accélérer pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery, 18 ans demain. Nasser Al-Khelaïfi a pris le lead pour les negos et dînait avec son agent Jorge Mendes cette semaine. Aujourd’hui tout le monde est confiant », explique le journaliste Benjamin Quarez. Le milieu de terrain formé au PSG est amoureux du club et compte s’inscrire dans la durée avec les Rouge et Bleu.

Actuellement lié jusqu’en juin 2025, le jeune international français aurait d’ores et déjà donné son accord depuis plusieurs semaines et le Paris SG n’attendrait que sa majorité pour officialiser la bonne nouvelle. Excellent à Saint-Sébastien, mardi soir, en huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Warren Zaïre-Emery fêtera son 18e anniversaire ce vendredi 8 mars.

Nasser Al-Khelaïfi, qui « admire le joueur, son talent et son humilité. Il apprécie également sa famille qu’il a invitée pour des vacances au Qatar l’hiver dernier, le voit comme l’avenir du club et compte le garder de nombreuses années. En effet, sur le plan administratif, la prolongation du titi parisien ne pouvait être actée sans sa majorité acquise. C’est en ce sens que les pourparlers devraient rapidement s’accélérer pour une officialisation ce vendredi ? Affaire à suivre…