Nasser Al-Khelaïfi a contacté un grand entraîneur pour le PSG

Si Luis Enrique est bien apprécié en interne depuis sa nomination en juillet passé, Nasser Al-Khelaïfi rêvait d’un tout autre entraîneur sur le banc du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi voulait un coach italien au PSG

À la tête du Paris Saint-Germain depuis l’été 2011 et la reprise du club par QSI, Nasser Al-Khelaïfi a vu défilé de nombreux entraîneurs sur le banc des Rouge et Bleu. S’il a collaboré avec Carlo Ancelotti de 2011 à 2013, le président du club de la capitale française a également tenté de faire venir un autre technicien italien, en vain.

Profitant d’une interview accordée à Tuttosport, Giovanni Branchini, l’agent de Massimiliano Allegri, a avoué que son client a refusé des propositions juteuses de plusieurs grands clubs comme le Paris SG, Chelsea et le Real Madrid pour rester à la Juventus Turin.

« Massimiliano est resté à la Juventus malgré des demandes très alléchantes. Quand il a refusé le Real Madrid, je l’ai appelé et je lui ai dit : « Mais qu’est-ce que tu fais ? » Les années précédentes, il avait refusé Chelsea et le PSG. Les Français m’ont appelé pour essayer de le convaincre, mais je n’ai rien pu faire, il voulait rester à la Juve.

Au-delà de tout, les supporters devraient apprécier son choix de rester à un moment difficile pour le club où il a été laissé seul », a révélé Giovanni Galeone. De retour à la Juve, le tacticien de 56 ans pourrait à nouveau céder sa place au terme de la saison.

Massimiliano Allegri libre l’été prochain ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Massimiliano Allegri pourrait à nouveau faire ses adieux à la Vieille Dame dès cet été. Alors que le nom de Zinedine Zidane est de plus en plus évoqué, les dirigeants de la Juventus Turin envisageraient sérieusement de se séparer de leur entraîneur pour ouvrir un nouveau cycle avec la star française. Mais selon Foot Mercato, Thiago Motta serait le grand favori de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri et mettre en place un nouveau projet avec de jeunes joueurs.