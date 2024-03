Vente OM : Un indice positif tombe pour l’arrivée de Zinedine Zidane

Depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est souvent lié à l’OM en cas de rachat du club par l’Arabie saoudite. Un indice favorable émerge d’ailleurs quant à sa possible arrivée à Marseille.

Vente OM : Zinedine Zidane s’est confié sur ses trois priorités

Après une carrière légendaire en tant que joueur, Zinedine Zidane a rapidement connu le succès en tant qu’entraîneur. Ses trois victoires consécutives en Ligue des champions avec le Real Madrid en attestent. Cependant, depuis sa deuxième démission du club madrilène à l’été 2021, l’entraîneur français a pris du recul par rapport au football, se concentrant sur sa vie personnelle et ses engagements caritatifs. Pourtant, ce ne sont pas les sollicitations qui manquent.

Ces derniers jours, Manchester United et le Bayern Munich sont cités comme les clubs les plus intéressés par ses services. Sauf que Zinedine Zidane semble rester en dehors de la Premier League et de la Bundesliga pour le moment. Et même s’il ne montre aucun empressement à ses courtisans, Zizou nourrit bien l’idée de reprendre du service avec trois destinations prioritaires en tête.

Zinedine Zidane rêve bien d’entraîner l’Olympique de Marseille

Dans une interview accordée à Discovery+, Thomas Gravesen, ancien coéquipier de Zidane au Real Madrid, assure en effet que l’entraîneur français souhaite revenir au Real Madrid, prendre les rênes de l’Équipe de France ou diriger l’Olympique de Marseille. Ces déclarations de l’ancien joueur d’Everton suscitent un grand intérêt parmi les fans du football français, en particulier ceux de l’OM.

La première option reste envisageable, surtout avec les spéculations autour du départ possible de Carlo Ancelotti du Real Madrid à la fin de la saison. En ce qui concerne le poste de sélectionneur de l’Équipe de France, la prolongation du contrat de Didier Deschamps semble fermer la porte à Zinedine Zidane. Cela laisse donc l’Olympique de Marseille comme une option séduisante pour le Ballon d’or 98.

Avec le départ programmé de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison en cours, le club phocéen sera à la recherche d’un nouveau coach cet été. Zinedine Ziidane, avec ses liens étroits avec la ville de Marseille et sa renommée mondiale, appariait alors que le choix naturel pour le poste, surtout en cas de la vente OM à l’Arabie Saoudite. Cependant, malgré les espoirs des supporters marseillais, rien n’est encore confirmé. L’ancien coach du Real reste silencieux sur ses intentions réelles, laissant planer le suspense sur son futur club, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs.