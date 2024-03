Pierre Sage confirme un gros coup dur pour l’OL contre le FC Lorient

À la veille du déplacement à Lorient pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OL, Pierre Sage, a fait le point sur son groupe avec une mauvaise nouvelle.

Pierre Sage privé d’Alexandre Lacazette à Lorient

Ce samedi, à 17 heures, l’Olympique Lyonnais se déplace au Stade du Moustoir pour y affronter le FC Lorient, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Freinée dans sa série victorieuse par le RC Lens le weekend passé, l’équipe lyonnaise compte bien reprendre sa marche vers la remontée dans le classement et cela passe par une victoire sur le terrain des Merlus.

Mais l’OL devra faire ce déplacement sans son capitaine et meilleur buteur, Alexandre Lacazette. Selon les informations relayées par L’Équipe, l’attaquant lyonnais n’a pas embarqué avec ses partenaires, qui ont décollé pour la Bretagne ce vendredi. Sorti en raison d’une béquille lors du quart de finale de la Coupe de France contre le RC Strasbourg, le 28 février dernier, l’attaquant de 32 ans va manquer son deuxième match consécutif.

Absent lors de la déroute face aux Sang et Or, l’international français n’est pas suffisamment remis de sa blessure et le staff des Gones ne compte prendre aucun risque pour éviter d’aggraver sa situation physique. Une absence qui ne surprend guère Pierre Sage, qui a confirmé que son numéro 10 s’est entraîné en dehors du groupe cette semaine. D’ailleurs, le coach de 44 ans pense que son équipe peut bien jouer sans Alexandre Lacazette.

Pierre Sage réfute la dépendance d’Alexandre Lacazette

Auteur de 13 buts et 2 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette pèse à lui tout seul 50% des buts inscrits l’OL cette saison. Pour autant, Pierre Sage refuse de parler d’une Lacazette dépendance à Lyon.

« Aujourd’hui une équipe de football ne peut pas reposer sur un seul joueur. On se doit d’avoir des solutions sur le plan collectif. Lorsqu’on est capable de jouer ensemble alors que la situation le demande et de choisir la meilleure option pour l’équipe, forcément à ce moment-là l’équipe met un but et c’est ce qui est important », a déclaré le successeur de Fabio Grosso en conférence de presse ce jeudi.