Une grosse star africaine veut rejoindre l’OM ! Benatia interpellé

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont retrouvé des couleurs à l’OM depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, une autre star africaine pourrait rejoindre la Canebière cet été.

Un attaquant de MLS toujours dans les plans de l’ OM ?

En plus de compenser le départ de Renan Lodi en Arabie saoudite et de renforcer le milieu de terrain, l’Olympique de Marseille souhaitait également renforcer le secteur offensif pour pousser dehors Vitinha, qui n’a jamais pu justifier les 32 millions d’euros investis par Pablo Longoria pour le recruter en janvier 2023.

Dans cette optique, le nom de Denis Bouanga a longuement été associé à l’OM. L’attaquant gabonais ayant à plusieurs reprises manifesté sa réelle volonté de revenir en Europe, et notamment en France. Après des renseignements auprès de leurs homologues de Los Angeles FC pour l’ancien joueur de l’ASSE, les décideurs marseillais ne sont pas allés plus loin dans ce dossier.

Et ce vendredi, le club américain a annoncé la prolongation de son serial buteur jusqu’en décembre 2027 avec une année de plus en option. Malgré tout, l’international gabonais rêve toujours de l’OM et l’a une nouvelle fois avoué devant les médias.

Denis Bouanga : « Benatia a contacté mon entourage cet hiver »

Profitant d’une interview accordée ce dimanche à l’émission Téléfoot, Denis Bouanga a confirmé que Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, a contacté son entourage en vue d’un transfert cet hiver, mais l’affaire n’est pas allée plus loin.

« Benatia a contacté mon entourage cet hiver. Ça a coupé court, et après il n’y a pas eu de relance », a déclaré le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, qui précise toutefois que « c’est toujours un rêve de signer à l’OM. C’est mon club de coeur, et ça ne bougera pas. »

Auteur de 41 buts en 58 matches la saison passée, Denis Bouanga formerait un duo de feu avec Aubameyang à la pointe de l’attaque marseillaise. Reste désormais à savoir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia voudront revenir à la charge et débourser 10 millions d’euros pour le recruter durant l’intersaison.