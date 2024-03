Foot Mercato : Ça chauffe entre l’entourage de Mbappé et le PSG

Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin prochain, plus rien ne va entre l’entourage de l’attaquant et la direction parisienne.

La mère de Kylian Mbappé accuse le PSG

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est en train de vivre ses derniers mois sous le maillot du Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin à venir, l’international français a déjà rencontré son président Nasser Al-Khelaïfi et le reste de l’équipe de Luis Enrique pour leur annoncer qu’il ne renouvellera pas son engagement. Après sept ans passés dans la capitale, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu s’apprête à faire ses valises pour une autre destination qui pourrait bien être le Real Madrid.

Et d’après les informations du journal L’Équipe obtenues auprès d’une source proche du dossier, depuis cette annonce, « les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l’image de Kylian. » Et cette situation ne serait pas sur le point de s’arranger puisque le clan Kylian Mbappé soupçonne également le club parisien de répertorier sa colère sur le jeune frère de sa star de 25 ans.

Ethan Mbappé veut rester au Paris SG, mais…

En effet, le quotidien Le Parisien rapporte que le milieu de terrain Ethan Mbappé souhaiterait poursuivre son aventure avec son club formateur. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur de 17 ans ne veut pas forcément suivre son aîné, « mais il n’est plus réapparu sur une feuille de match en équipe première depuis l’annonce du départ de son aîné. L’avenir dira s’il s’agit d’un hasard ou d’une coïncidence. »

Une source interne indique même que concernant l’avenir d’Ethan Mbappé, « on était assez proche d’une signature, on en semble assez loin. » De son côté, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, ne se prive plus de remplacer ou laisser Mbappé sur le banc lors des rencontres de Ligue 1 depuis que ce dernier a révélé son choix pour la saison prochaine.