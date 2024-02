Mercato PSG : Ethan Mbappé au Real Madrid ? Voici le verdict !

C’est la grosse rumeur du jour concernant le Mercato du PSG. Kylian Mbappé aurait demandé et obtenu que son frère Ethan Mbappé vienne avec lui cet été. Une nouvelle qui n’effraie pas Paris.

Mercato PSG : Le Real Madrid d’accord pour accueillir Ethan Mbappé

Le journaliste Eduardo Inda a fait une importante révélation sur le Mercato du PSG sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Selon lui, Kylian Mbappé ne viendra pas seul au Real Madrid. Le pré-contrat a été signé il y a deux semaines, mais la famille a fait ces derniers jours une proposition au Real. C’est un sujet ajouté au pré-contrat qui ne remettrait pas en cause celui-ci.

C’est un désir, un transfert à zéro. La famille de Mbappé et Mbappé ont demandé il y a quelques jours au Real Madrid de recruter aussi son frère Ethan Mbappé. Le Real y pense et, finalement, a dit oui. Un gros coup dur pour Nasser Al-Khelaïfi, qui espérait voir le milieu de terrain de 17 ans de grandir et progresser sous les couleurs Rouge et Bleu.

« C’est un Parisien, il adore le club lui aussi. Il veut rester longtemps lui aussi. C’est un garçon sorti de notre académie. Ça fait 7 ans qu’il est avec nous, il a le potentiel pour être un grand joueur. Le coach l’adore. Ça fait plaisir », confiait le président parisien au micro de RMC Sport il y a quelques semaines. Et selon un média spécialisé, toute cette affaire d’Ethan au Real Madrid ne serait qu’une fake news sur le Mercato du PSG.

Un démenti tombe pour Ethan Mbappé

Interrogé par Luis Enrique après l’annonce du départ de son frère Kylian Mbappé, Ethan Mbappé avait rétorqué à son entraîneur : « non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG. » Et ce mardi, le compte Twitter PSG Inside Actus a sèchement démenti les rumeurs concernant le Mercato du PSG et envoyant le cadet des Mbappé au Real en même temps que son aîné.

« Je vais être poli. C’est des c… », a écrit le portail dédié au club de la capitale française. Sous contrat aspirant jusqu’en juin prochain, le protégé de Zoumana Camara chez les U19 parisiens pourrait donc signer son premier contrat professionnel en faveur du Paris SG dans les semaines à venir. Le Mercato du PSG devrait donc être très chaud cet été.