L’avenir de Pierre Sage se précise à l’Olympique Lyonnais !

L’avenir de Pierre Sage à Lyon n’est pas encore fixé, mais il se dégage au fil des journées de championnat.

Pierre Sage en passe de réaliser un miracle à Lyon

Le président de l’OL a eu le nez creux en portant son choix sur Pierre Sage pour diriger l’équipe professionnelle de Lyon, après le limogeage de Fabio Grosso. Les résultats du technicien de 44 ans parlent pour lui. Il a enregistré 12 victoires en 17 matchs dirigés, toutes compétitions confondues. Il a réussi à redresser la barre à l’Olympique Lyonnais. Lyon était 18e et lanterne rouge de la Ligue 1, après 13 journées, quand Pierre Sage a pris l’équipe en main. À l’issue de 25e journée de championnat, l’OL est 10e avec 6 points d’avance sur le FC Nantes, qui est barragiste. En plus, le nouveau coach a conduit son équipe en demi-finales de la coupe de France. Lyon affrontera Valenciennes FC, le 2 avril prochain.

La cerise sur le gâteau, le début de Pierre Sage sur le banc des Gones est le meilleur départ pour un entraîneur de l’OL depuis dix ans. Selon Opta, site des données statistiques, aucune des 14 dernières équipes à avoir compté 7 points ou moins, après 14 journées de Ligue 1, n’avait échappé à la relégation en Ligue 2. Or Lyon avait justement 7 points en 14 matchs disputés, mais l’équipe est bien partie pour se maintenir. C’est donc un exploit que l’ancien directeur du Centre de formation du club rhodanien est en passe de réaliser.

Mercato : Vers la prolongation du contrat de Pierre Sage à Lyon

Fort de ces résultats largement au-delà des attentes de John Textor et des supporters Lyonnais, il est fort probable que le natif du Jura soit reconduit à son poste cet été. L’Équipe annonce la couleur sur son avenir, en indiquant qu’il « serait surprenant de voir la direction lyonnaise ne pas prolonger le contrat de Pierre Sage », si ce dernier assure le maintien de l’OL dans l’élite, ce qui est presque acquis. Le capitaine Alexandre Lacazette et ses coéquipiers comptent 31 points. Or, il leur faut au moins 35 points pour se maintenir.

Pour rappel, Pierre Sage avait été nommé entraineur intérimaire dans un premier temps le 30 novembre 2023, puis confirmé à son poste le 11 janvier 2024, jusqu’à la fin de la saison. Son contrat s’arrête donc le 30 juin 2024.