John Textor tient une solide piste pour l’OL en défense

Après un mercato hivernal satisfaisant pour l’OL, John Textor devrait encore se montrer très actif sur la prochaine fenêtre. Le président du club rhodanien tiendrait même déjà une piste intéressante pour le poste de latéral gauche.

John Textor flashe sur Archie Brown

Selon le journal britannique The Standard, l’OL tiendrait une solide piste pour un latéral gauche. L’élu serait Archie Brown, joueur évoluant à la Gantoise. Ayant passé une grande partie de la saison sur l’aile gauche et sur le côté gauche de la défense, Brown a pu devenir un joueur plus défensif et, à ce stade, il a d’excellentes performances à son actif, ce qui lui a permis d’attirer l’attention de clubs de plusieurs ligues, dont l’OL de John Textor.

Le latéral gauche a déjà joué pour Derby County, mais il a quitté le club en 2021 et s’est rendu en Suisse pour jouer au Lausanne-Sport. Archie Brown a ensuite rejoint l’équipe belge de La Gantoise l’année dernière, où il a impressionné, notamment en jouant régulièrement. Seule une blessure mineure survenue au début de la saison l’a empêché de faire d’autres apparitions.

L’OL n’est pas le seul club sur le coup

Sous contrat avec les Belges jusqu’en 2027, Archie Brown a une valeur marchande évaluée à 5 millions d’euros selon Transfermarkt. Mais La Gantoise devrait réclamer jusqu’à 15 millions d’euros pour son joueur de 21 ans. En plus de susciter l’intérêt de l’OL de John Textor, il a attiré l’attention d’autres clubs comme Chelsea, West Ham, la Juventus, l’Inter Milan, Brentford et Fulham. Leeds United est également sur les rangs pour le recruter. Il ferait un bon renfort pour Pierre Sage.