Après Kylian Mbappé, le PSG acte un nouveau départ pour cet été

Lié au PSG jusqu’au 30 juin à venir, Kylian Mbappé ne devrait pas être le seul élément du collectif de Luis Enrique à plier bagage au terme de l’exercice en cours.

Keylor Navas va suivre Kylian Mbappé

Arrivé à l’été 2019 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 15 millions d’euros, Keylor Navas vit ses derniers mois sous le maillot du Paris Saint-Germain, tout comme Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le gardien de gardien n’a reçu aucune proposition de prolongation et se dirige donc tout droit vers un départ libre durant l’intersaison.

De retour d’un prêt à Nottingham la saison passée, l’international costaricien est revenu terminé son bail avec les Rouge et Bleu. D’après les informations du journal L’Équipe, Keylor Navas va faire ses valises cet été pour quitter la capitale.

« À 37 ans, il s’apprête à quitter le PSG cet été. Cet hiver, la question d’un transfert s’est posée, avant que l’intéressé comprendre qu’il déclinerait toute proposition. La légende des Ticos (112 sélections) entend aller au bout de son contrat fin juin avant de signer ailleurs, libre », explique le quotidien sportif. D’ailleurs, le Paris SG serait déjà en train de chercher son successeur.

Vers le recrutement d’un nouveau gardien au Paris SG ?

Malgré les récentes rumeurs évoquant un contact informel entre Luis Campos et les représentants de Gregor Kobel, portier du Borussia Dortmund, le recrutement d’un nouveau gardien de but ne serait pas forcement une priorité pour les dirigeants du Paris Saint-Germain.

L’Équipe explique que le Champion de France en titre est simplement « attentif à la situation sur le marché des gardiens » de façon générale, sans forcément chercher à aller plus loin et à recruter un gardien dans un avenir proche. Gianluigi Donnarumma et Arnaud Tenas donnant entière satisfaction dans la capitale.

Mais « ces derniers mois, les champions de France se sont penchés sur plusieurs profils de gardien. Laissant un certain flou sur la future hiérarchie dans le but », précise le média francilien.