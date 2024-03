Le PSG tient le meilleur gardien du monde, Luis Enrique exulte !

Alors que le PSG serait à la recherche d’un nouveau gardien de but titulaire pour cet été, Luis Enrique se réjouit d’avoir dans ses rangs l’un des meilleurs au monde à ce poste.

Le PSG cherche un nouveau gardien de but

Récemment, la chaîne Sky Germany a confirmé que le Paris Saint-Germain était à la recherche d’un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Alors que Keylor Navas et Sergio Rico arrivent tous deux au terme de leur engagement le 30 juin prochain, le PSG aimerait s’attacher les services d’un nouveau portier capable de concurrencer ou d’envoyer Gianluigi Donnarumma sur le banc la saison prochaine.

Dans cette optique, le Champion de France en titre aurait déjà eu « un contact informel » avec le dernier rempart du Borussia Dortmund, Gregor Kobel. Lié au club de la Ruhr jusqu’en juin 2028, l’international suisse de 26 ans ne serait pas forcément contre l’idée d’un transfert au PSG.

Mais aucune négociation concrète n’aurait encore débuté entre les deux parties. Pendant que cette grosse rumeur suit son cours, l’entraîneur du Paris SG se réjouit de son côté d’avoir dans ses rangs l’un des meilleurs de la planète à ce même poste.

Luis Enrique sous le charme de Gianluigi Donnarumma

Parfois moqué pour ses erreurs individuelles lors de ses premières années au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma multiplie les belles performances ces derniers mois et semble avoir désormais convaincu plus d’un chez les Rouge et Bleu. Après sa masterclass contre l’AS Monaco, vendredi, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, l’international italien de 25 ans a reçu les hommages de son entraîneur, qui le considère tout simplement comme l’un des meilleurs gardiens du monde actuellement.

« Gigi est un des meilleurs gardiens du monde, il travaille très bien et s’est adapté à nos idées. Il est très intelligent et nous donne beaucoup de confiance, car c’est difficile de marquer contre lui. Nous sommes une très bonne équipe, je l’ai déjà dit et je suis très content de ce point », a confié Luis Enrique au micro de Prime Vidéo.

Et pour souligner le niveau de Donnarumma, une statistique dévoilée par Prime Vidéo assure que l’ancien de l’AC Milan a évité 9,5 buts au PSG cette saison, faisant de lui le numéro 1 absolu en Ligue 1.