PSG : Enrique répond cash à ses détracteurs sur la gestion Mbappé

Présent en conférence de presse ce mardi, le coach du PSG Luis Enrique est revenu sur sa gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé dans cette deuxième partie de saison.

Luis Enrique cloué sévèrement critiqué pour Kylian Mbappé

Après avoir annoncé à Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers son départ en fin de saison, Kylian Mbappé a perdu sa place de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Aussitôt, Luis Enrique s’est mis à préparer la saison prochaine qui se fera sans le Champion du monde 2018. Une situation qui agace au plus haut niveau Daniel Riolo. Dans l’After Foot du lundi, le journaliste sportif a vertement critiqué le traitement réservé à la star parisienne, tablant au passage Luis Enrique.

« Luis Enrique fait de la politique et de la communication avant tout (…) Il ne supporte pas qu’un joueur soit plus une star que lui et que l’on dise d’un joueur que c’est grâce à lui si ça s’est bien passé (…) Luis Enrique lui est complètement épargné, car à chaque fois qu’il fait un truc, il invente et on dit que c’est formidable. Mais ça fait six mois que je regarde le génie évoluer et on verra où il nous emmènera.

J’ai quand même dans l’idée que ce sera mieux avec Mbappé, surtout en Ligue des Champions. Mais à ce moment-là, on nous dira que c’est Luis Enrique qui l’a piqué et qui sait l’utiliser », a commenté le consultant de RMC Sport, très agacé de voir Luis Enrique priver le Paris Saint-Germain de son meilleur joueur. Mais le Catalan de 53 ans semble sûr de son coup avec l’enfant de Bondy.

Luis Enrique : « Il faut contrôler le temps de jeu des joueurs explosifs »

Face à la presse ce mardi, à la veille du quart de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice, Luis Enrique s’est à nouveau justifié sur l’utilisation de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ces dernières semaines, régulièrement laissés sur le banc au coup d’envoi ou sortis en cours de match.

« On étudie chaque petit détail pour les joueurs individuellement. Tous les matchs sont importants, comme les matchs de demain ou en Ligue des Champions. Ousmane n’a pas de problème, il est à disposition de l’entraîneur. Il faut contrôler le temps de jeu pour les joueurs très explosifs comme Dembélé ou Mbappé. Ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques. Ça implique de les faire jouer plus ou moins de minutes », a expliqué Luis Enrique.