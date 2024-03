C’est fait, l’OM sécurise l’avenir d’une de ses pépites

A l’approche du match retour contre Villarreal en Ligue Europa, l’OM a officialisé la signature de l’un de ses jeunes milieux de terrain.

Officiel, Bilal Nadir a prolongé son contrat avec l’OM

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille se déplace en Espagne pour affronter Villarreal dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. Avec une avance confortable de 4 buts à 0 obtenue à l’aller, l’OM tentera de préserver son avantage et de se qualifier pour les quarts de finale. Mais avant cette rencontre européenne , le club phocéen a réservé une bonne nouvelle à ses supporters.

Bilal Nadir, jeune milieu de terrain marocain, a vu son contrat avec l’OM prolongé de deux années supplémentaires, le liant désormais au club jusqu’en juin 2026. Cette annonce a été faite par la direction de l’OM via son site officiel, soulignant ainsi la confiance accordée au jeune joueur.

Photo : Bilal Nadir

Formé à l’OGC Nice, Bilal Nadir a rejoint l’OM en 2021 et s’est progressivement imposé au sein de l’effectif marseillais, démontrant son potentiel malgré son jeune âge. Cependant, Bilal Nadir a dû faire face à une grave blessure au genou qui a mis un terme prématuré à sa saison. Malgré cette épreuve difficile, le joueur reste positif et concentré sur son rétablissement.

Bilal Nadir se remet de sa blessure au genou

Dans une déclaration publiée sur le site officiel du club, Bilal Nadir a exprimé sa gratitude envers son équipe pour son soutien et a partagé sa détermination à revenir à la compétition. « Je savais que cela allait être une blessure de longue durée. Je me suis fait opérer il y a quelques semaines et aujourd’hui, ça avance tout doucement », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, cette prolongation de contrat témoigne de la vision à long terme de l’OM et de sa volonté de développer ses jeunes talents. Pour Bilal Nadir, c’est une occasion de poursuivre sa progression au sein du club présidé par Pablo Longoria et de revenir plus fort après sa convalescence. Il fera son retour à la compétition la saison prochaine.