Toulouse-OL : Pierre Sage confirme deux absences, la compo !

L’OL affronte le Toulouse FC, ce vendredi 15 mars 2024, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les Lyonnais. En cas de victoire, ils assureraient définitivement leur maintien dans l’élite.

L’OL se réveille en Ligue 1

Très solide face à Lorient le week-end dernier, l’OL pourrait remporter une 5ème victoire de rang en déplacement sur le terrain des Violets qui n’ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau. Les Gones avaient remporté le match aller à domicile face à Toulouse (3-0). Les hommes de Pierre Sage ont remporté leurs 4 derniers matchs en déplacement toutes compétitions confondues. Ce qui prouve qu’ils sont sur une belle dynamique et peuvent battre Toulouse ce vendredi.

Deux absences face au Toulouse FC

Absent lors des deux dernières affiches de l’OL, le capitaine de l’équipe, Alexandre Lacazette fait son retour. Il a déjà inscrit 12 buts en Ligue 1 cette saison. Le latéral droit anglais Maitland-Niles est aussi retenu par le technicien français. Il avait manqué la rencontre face au FC Lorient à cause de sa suspension. En revanche, Pierre Sage va se passer des recrues hivernales Mangala et Benrahma. Ils sont tous coincés à l’infirmerie.

L’OL vise le maintien en Ligue 1

L’entraîneur de l’OL, Pierre Sage a indiqué dans une interview accordée au site Olympique et Lyonnais, que le club fera tout pour assurer le maintien en Ligue 1. Les Lyonnais visent également le sacre en Coupe de France. « Je pense que nous sommes capables de mener les deux de fronts (Coupe de France et maintien). L’objectif reste d’assurer le maintien le plus rapidement possible et ensuite pouvoir se concentrer sur ce qu’il y a de possible à vivre », a déclaré Pierre Sage.

Les Gones ont soif de victoire en cette fin de saison. Après leur belle performance face au FC Lorient (2-0) samedi dernier en championnat, ils veulent glaner les trois points face à Toulouse ce vendredi. Pierre Sage ne minimise pas la capacité des Violets. « Ce sera un match très différent de Lorient, car Toulouse est une équipe très verticale. Depuis qu’ils ont transformé leur manière de jouer, ils ont des bons résultats. De notre côté, on va avoir une approche de manière à les empêcher de jouer », a expliqué le technicien lyonnais.

La composition probable de l’OL

Lopes – Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico, Caqueret, Matic, Tolisso, Nuamah, Lacazette, Fofana.