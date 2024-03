L’OM l’a fait guerrier, il est revenu plus fort

L’OM a fait signer plusieurs recrues ces dernières années. Si certains joueurs ont su vite s’imposer, ce n’est pas le cas pour d’autres, qui ont dû prendre par des prêts pour s’aguerrir et revenir encore plus forts.

Luis Henrique plus expérimenté que jamais

En 2020, l’OM annonçait la signature d’un jeune talent prêt à se hisser au rang des jeunes prometteurs du football brésilien et mondial. Un jeune ailier alors encore âgé de 19 ans, qui fait le grand saut dans l’inconnu en signant pour la première fois dans un club européen.

Malheureusement, Luis Henrique n’a jamais su répondre aux nombreuses attentes placées en lui, au point d’être renvoyé à Botafogo, son club de provenance. Cette décision du club français semble porter ses fruits puisque Luis Henrique a profité de sa période de prêt pour gagner en temps de jeu et en expérience.

Il en parle d’ailleurs comme « une expérience importante et grande » puisque ça lui a permis de « grandir en tant que joueur et homme ». Le joueur aujourd’hui âgé de 22 ans espère apporter cette valeur ajoutée à l’OM.

Luis Henrique a la confiance de Jean-Louis Gasset

Avec son numéro 44 dans le dos, Luis Henrique se sent plus impliqué maintenant que jamais au club. C’est l’une des conséquences positives de la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche marseillais. De quoi donner encore plus de la confiance au Brésilien, qui entend bien profiter des opportunités que lui accorde le technicien français.

Si Henrique se réjouit d’avoir ce qui lui a manqué il y a deux ans, il est aussi conscient qu’il doit montrer que Gasset peut compter sur lui.

« Je suis revenu plus fort »

A son retour de Botafogo, Luis Henrique aurait pu y retourner avant que l’OM ne change de décision pour lui. Avec six matchs joués cette saison en Ligue 1 et un but au compteur, le natif de Joao Pessoa commence par prendre ses marques au sein du club phocéen.

Avec la confiance retrouvée, il est convaincu de ce qu’il va réussir à Marseille. « Je suis revenu plus fort », s’est-il réjoui en conférence de presse, avec l’ambition de se battre pour devenir titulaire.