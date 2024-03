OM : Jean-Louis Gasset reçoit un précieux soutien du Stade Rennais

Malgré ses débuts convaincants à l’OM, Jean-Louis Gasset est régulièrement critiqué pour son âge avancé. Mais avant un déplacement périlleux à Rennes, le coach marseillais a reçu le soutien de Julien Stéphan.

OM : Julien Stéphan apporte son soutien à Jean-Louis Gasset

Âgé de 70 ans, Jean-Louis Gasset démontre clairement qu’il n’a aucune intention de prendre sa retraite. Après avoir quitté son poste de sélectionneur de l’équipe de Côte d’Ivoire en pleine CAN 2023, le technicien français a rebondi du côté de l’Olympique de Marseille. Sa mission est claire : relancer l’équipe phocéenne jusqu’à la fin de la saison, suite au limogeage de Gennaro Gattuso.

Le choix de la direction de l’OM de recruter un entraîneur aussi âgé a alors suscité des réactions mitigées parmi les supporters. Toutefois, Jean-Louis Gasset a rapidement dissipé les doutes en enchaînant une série de six victoires consécutives avec l’OM, qualifiant même son équipe pour les quarts de finale de la Ligue Europa malgré une défaite face à Villarreal (3-1) jeudi soir.

À la veille du choc entre le Stade Rennais et l’OM, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, Julien Stéphan s’est alors exprimé sur cette polémique concernant l’âge des entraîneurs. À 43 ans et souvent critiqué pour son manque d’expérience, le technicien breton défend l’idée que l’âge n’est pas un critère déterminant pour juger de la compétence d’un entraîneur.

Il n’y a pas d’âge pour entraîner, mais uniquement de la compétence

Dans une interview accordée à Ouest-France, Julien Stéphan indique le respect qu’il a pour Jean-Louis Gasset et son parcours. Il explique que l’expérience de ce dernier est une force et qu’elle se traduit par sa sérénité et son calme, des qualités bénéfiques pour son équipe. « Ses différentes expériences l’amènent à avoir beaucoup de sérénité, il dégage beaucoup de calme et cela rejaillit forcément sur son équipe », a-t-il déclaré.

Pour Julien Stéphan, il n’y a pas d’âge pour entraîner, mais uniquement de la compétence. Il rejette ainsi les critiques liées à l’âge d’un entraîneur dans le domaine du football et insiste sur le fait que l’expérience et le savoir-faire sont les éléments primordiaux pour réussir dans le métier d’entraîneur. Cette déclaration marque aussi le respect mutuel entre les entraîneurs de Ligue 1 et souligne l’importance de la compétence et du professionnalisme, quel que soit l’âge des personnes impliquées dans le monde du football.