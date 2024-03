Lors de Bastia – ASSE, Olivier Dall’Oglio a tapé du poing sur la table!

En marge de la large victoire de l’ASSE à Bastia (4-0), Olivier Dall’Oglio a recadré un joueur de son équipe, dont le comportement n’a pas été exemplaire.

ASSE : Nathanaël Mbuku décisif, mais provocateur

Olivier Dall’Oglio était très satisfait de la performance de son équipe sur le terrain du SC Bastia. L’ASSE a infligé un sévère (4-0) au Sporting Club Bastia, samedi au stade Armand-Cesari, dans une ambiance hostile. Grâce à cette victoire, les Verts remontent sur le podium, en passant devant le Stade Lavallois. Avant la trêve internationale, l’équipe de l’ASSE est restée sur une série de 6 matchs sans défaite, soit précisément 5 victoires et un nul.

Cela augure d’une fin de saison palpitante pour les Verts, dont l’unique objectif est la montée en Ligue 1. Après les deux semaines de trêve, les Stéphanois renoueront avec la compétition face à Valenciennes FC, au stade du Hainaut, le 30 mars. À la fois buteur et passeur décisif, lors de la victoire de Saint-Etienne à Bastia, Nathanaël Mbuku sera de la partie, dans le Nord. Il a certes écopé d’un carton jaune stupide, samedi en Corse, mais il n’est pas sous le coup d’une suspension contre le VAFC.

Dall’Oglio recadre Mbuku pour sa célébration fâcheuse

Toutefois, l’attitude de l’ailier a déçu Olivier Dall’Oglio. L’entraineur des Stéphanois lui reproche sa longue et provocante célébration, qui lui a valu l’avertissement de l’arbitre Pierre Gaillouste. Pas du tout content du geste de la recrue hivernale de l’ASSE, le coach gardois l’a recadré rapidement. « Quand on est professionnel, on fait son match et on n’a pas besoin d’en faire plus, même si on se fait insulter », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Evect. La célébration de Nathanaël Mbuku aurait pu envenimer l’ambiance déjà tendue sur le terrain et dans les tribunes de Furiani.

C’est pourquoi Olivier Dall’Oglio est monté au créneau, à la mi-temps, pour « calmer la situation », parce que selon lui, son équipe n’avait pas « besoin de ça ». « On doit être capable d’être plus froid, d’être focalisé sur nos objectifs, d’être sobre et humble. C’est comme ça qu’on y arrivera », a-t-il recommandé ensuite.