Massadio Haïdara passé tout près d’une erreur à Lens pendant le mercato

En manque de temps de jeu au RC Lens, Massadio Haïdara a failli prendre une décision regrettable, pendant le mercato hivernal.

FC Lens : Massadio Haïdara a failli rejoindre Nantes

Massadio Haïdara (31 ans) a envisagé de quitter le RC Lens, cet hiver, à cause du manque de temps de jeu sous les ordres de Franck Haise. Confronté à une forte concurrence en défense dans le Nord, il voulait rejoindre le FC Nantes, qui lui faisait les yeux doux. Il avait demandé à la direction des Sang et Or de le transférer chez les Canaris, selon le média Allez Lensois. Mais le défenseur est finalement resté à Lens, à la fermeture du marché des transferts. Vu la situation actuelle du FC Nantes, Massadio Haïdara aurait évidemment regretté son choix, s’il avait rejoint le club de la Loire-Atlantique.

L’équipe de Waldemar Kita est en effet 16e et relégable en Ligue 2, à 8 journées de la fin du championnat. A la suite de Pierre Aristouy et Jocelyn Gourvennec, le président des Jaune et Vert a fait revenir Antoine Kombouaré sur le banc de touche, pour tenter de sauver son équipe de la descente aux enfers. Il faut noter que contrairement au FC Nantes, qui lutte pour rester en Ligue 1, le RC Lens (6e) est en course pour une place qualificative pour une coupe d’Europe.

Nantes va-t-il revenir à la charge pour Massadio Haïdara à l’été ?

Arrivé à la Gaillette en juillet 2018, Massadio Haïdara a encore une année de contrat avec le club nordiste. De ce fait, la question de son avenir sera encore sur la table dès l’été. Le FC Nantes pourrait donc relancer la piste menant vers l’arrière Franco-Malien, si le club arrive à se maintenir dans l’élite. Surtout que Franck Haise ne compte pas sur lui à Lens.