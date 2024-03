Franck Haise du RC Lens à Liverpool ? C’est du concret

Franck Haise réalise un travail remarquable au RC Lens depuis quelques années. Alors qu’il cherche à qualifier le club en Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, son nom est fortement cité du côté de Liverpool, et ce n’est pas du jeu.

Franck Haise méconnu du public anglais

Liverpool s’intéresse de longue date à l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, car il est considéré comme un possible outsider dans la course pour remplacer Jurgen Klopp à Anfield cet été. Le tacticien français fait un travail impressionnant depuis qu’il est à la tête de cette équipe de Ligue 1. Même si la plupart des fans de Premier League ne le connaissent probablement pas très bien, ils pourraient donc être surpris de le voir mentionné aux côtés d’un grand club comme Liverpool.

Alors que Xabi Alonso et Roberto De Zerbi peuvent sembler des choix plus évidents pour les Reds, l’expert du football français Jonathan Johnson a mis un point d’honneur sur la crédibilité à donner à cette rumeur. Dans sa chronique du Daily Briefing à CaughtOffside, il a détaillé les contours de cet intérêt de la direction des Reds pour Franck Haise.

Un avenir à la Jurgen Klopp pour Franck Haise ?

Johnson pense que Haise mérite plus de crédit pour le travail qu’il a accompli pour redresser Lens avec un petit budget, très loin de ce que détient le Paris Saint-Germain. Son travail et son impact chez les Sang et Or sont même assimilés au succès de Jurgen Klopp pendant son mandat à la tête du Borussia Dortmund. De ce fait, les rumeurs entre Haise et Liverpool ne sont pas aussi fous qu’elles le paraissent, selon l’expert.

Bien qu’on ait beaucoup entendu parler de noms comme Xabi Alonso et Roberto De Zerbi, le patron de la barre technique du RC Lens, Franck Haise, est également considéré comme un outsider potentiel pour le poste à Liverpool après son travail impressionnant en Ligue 1. Il est d’ailleurs sur les radars des Reds depuis plusieurs années, à l’instar d’autres clubs à travers l’Europe.

Un travail phénoménal à Lens

Ce que Haise a fait, cependant, c’est de garantir que Lens revienne en Ligue des champions cette saison, après avoir terminé à seulement un point du champion du PSG la saison dernière. Ils n’ont jamais terminé en dessous de la 7e place sous l’homme de 52 ans. C’est statistiquement l’équipe de France la plus en forme en 2024, donc si on garde à l’esprit qu’il a fait tout ça avec une fraction du budget du PSG, il a fait un travail phénoménal.

Franck Haise continue également à améliorer les joueurs, à l’instar de Lois Openda, que le club a vendu avec un bénéfice important, tout en gardant l’équipe compétitive même après leur départ. Il est donc difficile de minimiser le travail formidable qu’il a fait, et cela n’est pas passé inaperçu auprès des clubs anglais, Brighton l’ayant sondé avant de nommer Roberto De Zerbi pour remplacer Graham Potter.