OM : Le plan de Jean-Louis Gasset durant la trêve internationale

A l’issue de la défaite de l’OM à Rennes (2-0), Jean-Louis Gasset a dévoilé une partie de son programme durant la trêve internationale.

OM : Jean-Louis Gasset met l’accent sur la régénération physique et mentale

Après deux défaites consécutives contre Villarreal (3-1) et le Stade Rennais (2-0), l’Olympique de Marseille se prépare pour une pause bien méritée pendant la trêve internationale. L’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset a commencé à ressentir de la fatigue après une série de matchs intenses et doit se préparer pour la dernière ligne droite de la saison, émaillée des rencontres difficiles contre des adversaires redoutables comme le Paris SG, Lille, Nice et Benfica.

Le premier défi de taille pour les Phocéens après la coupure internationale sera le Classico contre le PSG le dimanche 31 mars au Vélodrome. Cette confrontation très attendue en championnat sera un test important pour l’OM, qui doit se remettre en forme après ses récents revers. Mais avant ce match, la priorité est à la récupération et au repos pour les joueurs de l’OM.

Jean-Louis Gasset a d’ailleurs dévoilé une partie du programme prévu pendant la trêve internationale, en mettant l’accent sur la régénération physique et mentale des joueurs. L’entraîneur marseillais a souligné l’importance pour les joueurs de « se reposer, de passer du temps avec leur famille et de se détendre » après une période intense de sept matchs en 25 jours, avec de nombreuses mises au vert.

Amine Harit confiant pour le Classico

De son côté, Amine Harit s’est montré optimiste quant aux perspectives du Classico après la trêve. Le milieu de terrain de l’OM est convaincu que les dix jours de pause seront bénéfiques pour l’équipe, permettant à chacun de recharger ses batteries et d’afficher un nouveau visage lors du prochain match. Harit a souligné l’importance de la pause pour la récupération morale et physique, et il estime que l’OM est capable de réaliser de grandes performances contre les équipes concurrentes.

Les Phocéens sont déterminés à faire de belles choses et à rivaliser avec les équipes qui les talonnent au classement, montrant ainsi leur détermination à atteindre leurs objectifs en fin de saison.