OM : Une piste se dégage pour la succession de Jean-Louis Gasset

Conscient du prochain départ de Jean-Louis Gasset au terme de la saison, la direction de l’OM travaille déjà sur sa succession avec une piste qui prend de l’ampleur.

Des noms émergent pour succéder à Jean-Louis Gasset à l’OM

L’Olympique de Marseille a vécu une semaine contrastée. Après avoir réussi à valider son billet pour les quarts de finale malgré une défaite 3-1 face à Villarreal, l’OM était attendu au tournant ce dimanche lors de son déplacement à Rennes pour voir si ses bons résultats en championnat allaient se confirmer face un concurrent direct pour les places européennes. Malheureusement pour les Marseillais, la rencontre s’est soldée par une défaite 2-0, mettant en lumière les difficultés de l’équipe à maintenir sa forme contre des adversaires plus compétitifs.

Cette série d’échecs soulève alors des questions sur la capacité de Jean-Louis Gasset à relancer la machine phocéenne après la trêve internationale. En attendant, il est clair que le technicien de 70 ans n’a pas l’intention de prolonger son séjour à l’OM au-delà de l’exercice en cours. Les dirigeants du club travaillent donc déjà sur sa succession, avec deux profils en tête : Christophe Galtier et Paulo Fonseca.

La piste Paulo Fonseca prend de l’ampleur à Marseille

Christophe Galtier, natif de Marseille, reste une option envisageable, bien qu’il soit actuellement engagé dans une mission au Qatar. Cela ouvre alors la voie à Paulo Fonseca, actuellement entraîneur du LOSC. Live Foot assure que cette seconde option prend l’ampleur en interne. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec Lille, le Portugais serait tenté par un nouveau challenge, qui offre plus de moyens et une plus grande ferveur comme l’OM.

Son expérience en Ligue 1 avec le LOSC plaide en ainsi sa faveur et pourrait répondre aux attentes des dirigeants marseillais. Ces derniers ont eu des expériences variées avec des entraîneurs étrangers, certaines réussies comme avec Jorge Sampaoli et Igor Tudor, et d’autres moins glorieuses comme avec Marcelino et Gattuso. Si Paulo Fonseca venait à rejoindre le club, il deviendrait un nouvel entraîneur étranger à la tête de l’OM, avec l’objectif de redonner à l’équipe son lustre d’antan et de la replacer au sommet du football français. Reste à voir si cette piste se concrétisera dans les prochaines semaines.