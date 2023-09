La Ligue de football professionnel (LFP) vient de prendre une décision pour le prochain Classico entre le PSG et l’OM, prévu ce dimanche au Parc des princes.

PSG-OM : Les supporters marseillais interdits au Parc des princes

Les supporters marseillais devront encore attendre avant de se rendre au Parc des Princes. Le ministère de l'Intérieur a prévu de prendre un arrêté interdisant leur accès au stade pour le prochain Classico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, prévu ce dimanche soir dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

Comme le veut la tradition, cette décision entraînera automatiquement une réciprocité pour les supporters parisiens lors du match retour au Stade Vélodrome. En attendant, la Ligue de football professionnel (LFP) vient d'annoncer une décision importante pour ce classique entre le PSG et l'OM. L’arbitre de la rencontre est déjà connu.

Willy Delajod sera au sifflet du Classico

En effet, Willy Delajod a été désigné comme l'arbitre officiel de cette confrontation tant attendue dans l’hexagone. Arbitre international depuis 2020, l'officiel sera pour la première fois au sifflet d'un match opposant les deux équipes rivales. À noter que la saison précédente, Willy Delajod avait déjà officié lors du match décisif pour la course au titre entre le PSG et Lens le 15 avril. Cette rencontre s’était soldée par la victoire des Parisiens sur un score de 3-1. Les supporters espèrent ainsi que l'arbitre français sera à la hauteur de l'événement pour assurer une rencontre équitable et sans heurts.

Cependant, avant ce premier Classico de la saison, les deux équipes auront des rendez-vous importants à gérer sur la scène européenne. L'OM débutera sa campagne en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam jeudi soir, tandis que Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront le Borussia Dortmund mardi soir lors de la première journée de la Ligue des champions. Ces rencontres constitueront un défi majeur pour les deux clubs français dans leurs compétitions respectives.