Mercato PSG : Bévue, Kylian Mbappé recardé à Madrid

En fin de contrat avec le PSG qu’il va quitter au mercato estival, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. L’attaquant français aurait suggéré des choix de joueurs au club espagnol, ce qui lui est reproché du côté de Madrid.

Déjà des polémiques concernant Mbappé à Madrid

Ethan Mbappé, petit frère de Kylian Mbappé, aurait-il pu arborer le maillot du Paris Saint-Germain si son ainé n’avait pas poussé ses dirigeants actuels à le recruter au PSG ? La timide montée en puissance du milieu de terrain, seulement 3 bouts de matchs avec le PSG depuis le début de la saison 2023 en disent long sur ses compétences.

C’est ce joueur que Kylian Mbappé essayerait de positionner dans l’effectif du Real Madrid et ce n’est pas tout. Très proche d’Achraf Hakimi, le natif de Bondy aurait aussi proposé son nom à la direction du Real Madrid. Le marocain formé au club espagnol a clairement le niveau pour rejoindre la formation espagnole, sauf que l’idée de le recruter n’est pas de la cellule de recrutement du club, ce qui coince.

Pour les journalistes madrilènes, le Real Madrid n’est pas le PSG qui peut se laisser contraindre par un joueur d’en recruter un autre. C’est Eduardo Inda du média Ok Dario, qui estime que le choix de joueurs madrilène n’étant pas de la responsabilité de Kylian Mbappé, la direction du club doit rejeter l’idée de recruter Achraf Hakimi et encore plus Ethan Mbappé qui n’a pas le niveau d’une telle formation.

Il a fait savoir qu’au Real Madrid, les dirigeants ont eu connaissance des problèmes rencontrés par Kylian Mbappé pour ses escapades avec Hakimi à Paris. Rien que pour cette raison et l’influence pas toujours positive qu’aurait le marocain sur le français, il devrait venir seul au Real Madrid.

Retour d’Achraf Hakimi au Real Madrid avec Mbappé ?

Eduardo Inda est persuadé que la signature d’Achraf Hakimi peut « être plus préjudiciable à Kylian dans le vestiaire » où il doit s’intégrer seul en respectant les règles internes. Il a renchéri en ajoutant sur Twitch : « Si Mbappé vous demande de signer Achraf, c’est peut-être le signe qu’il vaut mieux ne pas signer Achraf ».

Dans la perspective de son prochain départ du PSG, le Real Madrid a transmis à Kylian Mbappé un contrat début mars 2023. L’attaquant tricolore qui n’a toujours pas signé ce contrat a tout de même fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne resterait pas au club après la fin de saison.

Pour trouver un remplaçant à son attaquant vedette, le Paris Saint-Germain s’est lancé sur plusieurs pistes pour ce mercato estival. Même si le Qatar n’a pas encore dit son dernier mot sur le dossier du Français, le Real Madrid semble le club le mieux placé pour le recruter.