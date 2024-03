Mercato : Le RC Lens aux trousses d’une pépite en Argentine

Le RC Lens sera sur les traces d’un joueur prometteur évoluant dans son pays natal, en Argentine.

Mercato : Lens parmi les courtisans de Tomas O’Connor

Le RC Lens prépare déjà l’avenir. Il cherche de jeunes joueurs prometteurs pour prendre la relève de l’équipe actuelle de Franck Haise. Les scouts du club nordiste auraient ainsi repéré Tomas O’Connor (20 ans) en Argentine. D’après les informations du Courrier Européen, le Racing Club de Lens s’intéresse sérieusement au milieu de terrain du Club Atlético Rosario Central (Argentine). La source évoque « un vif intérêt » des Lensois pour ce dernier.

Alors que le club nordiste prépare le transfert colossal de Facundo Medina, à l’été, le jeune compatriote du défenseur central pourrait débarquer dans la Nord, lors du prochain mercato. Surtout que son « profil correspondrait parfaitement aux besoins des Artésiens, notamment pour le renforcement de leur entrejeu, comme le souligne le média.

Toutefois, le RC Lens n’est pas seul à s’intéresser au profil de Tomas O’Connor. Plusieurs clubs européens ont déjà manifesté leur intérêt et s’apprêtent pour l’enrôler, à en croire le site internet. Par ailleurs, il vaut 2,5 millions d’euros sur le marché des transferts et son contrat jusqu’au 31 décembre 2025, selon le site spécialisé, Transfermarkt.

Qui est Tomas O’Connor ?

Présenté comme l’une des révélations du football argentin, le natif de Rosario a fait ses classes dans son club formateur. Après les U20, puis la réserve, il a intégré l’équipe professionnelle la saison dernière. La pépite convoitée par le RC Lens a pris part à 8 rencontres et a été titulaire 6 fois dans l’élite argentine. Elle a même inscrit un but en championnat. Elle totalise en plus 25 matchs en Coupe de la Ligue.

Selon les indiscrétions de la source, les observateurs argentins décrivent Tomas O’Connor comme un joueur doté « d’un important volume de jeu et une maturité impressionnante pour son jeune âge ». Il a également d’autres qualités techniques, notamment « sa capacité à couvrir beaucoup de terrain ».