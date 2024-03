Pour Franck Haise, c’est quasi mission impossible pour le RC Lens

Franck Haise a eu une analyse lucide après la défaite 1-3 du RC Lens à domicile face à l’OGC Nice samedi soir. Un véritable coup de massue pour des Sang et Or, qui sont face à une mission quasi impossible.

La défaite qui tombe au mauvais moment

Pour ce RC Lens, c’est une soirée à vite oublier et ne plus jamais s’en rappeler. Dans un Stade Bollaert une fois encore plein à craquer pour ce duel capital, les Sang et Or ont déjoué, eux qui sortaient d’une victoire contre le Stade Brestois. La mission était claire, battre l’OGC Nice pour continuer à faire la course à l’Europe mais c’est raté.

Les hommes de Franck Haise ont été plombés par trois erreurs défensives qui leur ont été fatales. Trois grosses erreurs qui ont permis à Terem Moffi, auteur d’un doublé, et Khephren Thuram d’assommer les Sang et Or, qui se sont consolés avec l’unique but d’Elye Wahi. Avec cette défaite, le RC Lens, provisoirement sixième, pourrait passer 7e en cas de victoire de l’Olympique de Marseille à Rennes, dimanche (17h05).

La grosse déception de Franck Haise, complètement abattu

C’est une contre-performance qu’ils n’ont pas vu venir, d’autant plus que les Lensois étaient sur une belle victoire arrachée face à Brest. Malheureusement, ils sont tombés de haut à la grosse déception de Franck Haise. Pour l’entraîneur artésien, il est clair que son équipe n’est pas encore au niveau des gros, même s’ils sont capables de ne pas être très loin.

L’OGC Nice n’a pas eu besoin de beaucoup d’occasions pour faire mal à l’adversaire puisque les Aiglons ont marqué sur leurs trois tirs cadrés. De quoi irriter davantage Haise pour qui se remettre de trois erreurs commises dans le même match « c’est quasi mission impossible ».