RC Lens Mercato : Un défenseur international sur le départ au RCL

Publié par Nicolas le 05 juillet 2022 à 00:12

RC Lens Mercato : Alors que le RCL vient de perdre Doucouré et que l'avenir de Fofana est plus qu'incertain, un pilier du club en défense est convoité.

RC Lens Mercato : Après Marseille, Naples s'intéresse à Facundo Medina

Facundo Medina fait partie des grandes révélations de la saison du RC Lens. Il a fortement contribué à la saison réussie des Sang et Or qui ont terminé 7e à 4 points de l'Europe. Les qualités du défenseur gaucher ne sont pas passées inaperçues et attisent la convoitise de nombreux clubs de niveau européen. Après l'OM et le FC Séville, c'est le Napoli qui s'est positionné sur le joueur argentin. Selon la radio napolitaine Radio Marte, Facundo Medina intéresse le club de Naples. Cette piste survient au moment où le club italien s'interroge sur l'avenir de Kalidou Koulibaly. Les Partenopei pourraient perdre leur défenseur sénégalais, convoité par Chelsea et le FC Barcelone, en fin de contrat dans un an. Naples verrait en Medina le remplaçant idéal de Koulibaly.

Facundo Medina, déjà appelé en équipe d'Argentine par le sélectionneur Lionel Scaloni, est un défenseur de grande taille (1m84), qui aime le combat et qui n'hésite pas à aller au contact. En Italie, on aime le comparer à son compatriote, Walter Samuel, ancien défenseur international passé par de grands clubs comme l'AS Rome, l'Inter Milan et le Real Madrid.

Évalué par le site Transfermarkt à 11 millions d'euros, son transfert oscillerait en réalite entre 15 et 17 millions d'euros. Ces derniers jours, les médias napolitains s'agitent autour de son nom. Le site AreaNapoli a demandé son avis à l'avocat et journaliste Domenico La Marca à propos de Medina. Il a parlé d'un joueur « jeune et prometteur » tout en ajoutant que « s’il quitte Lens et continue à progresser, il pourrait représenter un regret pour les clubs italiens », commentant le fait qu'hormis Naples, aucun club italien ne s'était penché sur le profil de Facundo Medina. La situation du défenseur du RC Lens sera à suivre de très près ces prochains jours.

RC Lens Mercato : Un mercato mouvementé au RCL

Outre la situation de Facundo Medina, le RC Lens ne sait toujours pas s'il gardera ou non Jonathan Clauss, à qui le club a accordé un bon de sortie. L'un des prétendants à la signature du latéral lensois, l'Atlético Madrid, ne fait pas de Clauss une priorité, ciblant un autre joueur habitué aux joutes de la Liga, Emerson Royal, passé par le Barça et le Betis. Cependant, l'international tricolore est toujours suivi par Chelsea et l'Olympique de Marseille. Le RC Lens est assez serein, et n'est pas pressé de vendre Clauss, ayant déjà trouvé son remplaçant en la personne de Jimmy Cabot.

Enfin, au rayon des arrivées, le RC Lens a également déjà anticipé le départ de Seko Fofana puisque le club Sang et Or a fait signer le milieu de terrain international U21 polonais Lucasz Poreba, qui arrive libre, n'ayant pas prolongé son contrat avec son club formateur de Zaglebie Lubin. Doté d'un fort potentiel, ce milieu récupérateur infatigable va sans aucun doute faire beaucoup de bien au milieu de terrain du RCL.