Mercato PSG : Thierry Henry tue le suspense pour Kylian Mbappé

Alors qu’aucune officialisation n’est encore intervenue de la part du PSG, du Real Madrid ni de Kylian Mbappé, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry, a fait une sortie fracassante sur l’avenir de la star de 25 ans.

Thierry Henry : « On sait que Kylian Mbappé va partir, on peut le dire ouvertement »

De passage en conférence de presse ce lundi, Thierry Henry a ouvertement annoncé le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain au terme de l’exercice 2023-2024. Proche de l’attaquant de 25 ans, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs assure que le capitaine des Bleus s’apprête à tourner une page importante de sa carrière en quittant la Ligue 1 et les Rouge et Bleu. Si tous les médias évoquent une arrivée libre au Real Madrid pour l’enfant de Bondy, Thierry Henry n’a pas, cependant, dévoilé sa prochaine destination.

« On ne sait toujours pas où il va aller. On sait qu’il va partir maintenant, on peut le dire ouvertement, donc on verra bien ce qu’il va se passer à ce niveau-là. Nous ce qu’on essaye de faire, c’est d’avoir la meilleure équipe, mais il y a pas mal de choses qui font qu’on n’a pas de certitudes », a expliqué le technicien de 46 ans, qui annonce déjà des négociations avec les dirigeants madrilènes.

Thierry Henry espère faire changer d’avis le Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas encore quitté le Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid a déjà prévenu qu’aucun de ses joueurs ne sera autorisé à aller disputer les prochains Jeux Olympiques à Paris. Interrogé sur cette décision de Florentino Pérez, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a dit ne pas être surpris, mais espère tout de même parvenir à faire changer d’avis le président des Merengues pour les internationaux français de la Maison-Blanche.

« Ça a toujours été le cas. Je savais à quel point ça allait être difficile. Je m’en doutais. C’est tout à fait normal, surtout les clubs à l’étranger. C’est les JO ici, en France, les clubs français vont être là, je pense, pour aider. Mais pour les clubs étrangers, je m’en doutais », a avoué l’ancien buteur d’Arsenal.

« Je ne me suis jamais arrêté au premier non. On verra ce qu’on peut faire, la décision restera celle des clubs, vu que ce ne sont pas des dates FIFA. On va essayer de discuter, mais ce n’est pas évident. On va essayer de parler, voir ce qu’on peut faire. Il n’y a pas mal de branches à l’arbre. On est obligé de sonder tout le monde », a ajouté Thierry Henry.