Un entraineur déjà en embuscade pour remplacer Kombouaré à Nantes

À peine revenu au FC Nantes que Kombouaré est déjà sous pression. Un entraineur passé aussi par la maison Jaune et Vert envisage de diriger les Canaris un jour.

Antoine Kombouaré déjà sous pression à Nantes !

Moins d’un an après son départ du FC Nantes, Antoine Kombouaré (60 ans) a fait son retour au club. Il a été rappelé par Waldemar Kita pour succéder à Jocelyn Gourvennec. Le nouveau coach des Canaris a été présenté en conférence de presse, mardi. Sa mission est de maintenir le club dans l’élite. Le FCN est 16e et barragiste à 8 journées du terme de la Ligue 1 et son calendrier est tr-s relevé. En dehors du Havre et de Montpellier qui sont ses concurrents directs, le FC Nantes affrontera de gros calibres : Nice, Lyon, Rennes, Brest (surprenant 2e), Lille et Monaco.

Antoine Kombouaré a été engagé jusqu’à la fin de la saison. Mais s’il réussit sa mission, il rempilera comme il l’a annoncé. « Si Nantes se maintient, je reste ici », a-t-il lâché en conférence de presse. « En cas de descente, j’aurais failli à ma mission, donc je ne resterais pas », a-t-il laissé entendre.

Emerse Faé envisage d’entraineur le FC Nantes

Dans tous les cas, le technicien kanak est sous pression. Emerse Faé (40 ans), néo-champion d’Afrique avec la sélection de Côte d’Ivoire est intéressé par le poste d’entraineur des Canaris. Ancien joueur du FC Nantes comme Antoine Kombouaré, il rêve d’entraineur l’équipe un jour. « Bien sûr qu’en tant que Nantais, ce serait envisageable un jour d’être entraîneur du FC Nantes », a-t-il déclaré dans une interview à So Foot, avant de préciser : « Pour le moment, je n’y pense pas du tout ».

Adjoint de Jean-Louis Gasset avant la CAN 2024, Emerse Faé a été nommé sélectionneur de la Côte d’Ivoire, à la suite de la démission de ce dernier, le 24 janvier. Il a été confirmé au poste ensuite (le 20 février 2024), après le sacre des Éléphants à domicile. Natif de Nantes, le technicien franco-ivoirien a été formé sur les bords de l’Erdre (de 1995 à 2003), puis a défendu les couleurs nantaises quatre saisons (entre 2003 et 2007).

Une expérience à Nice et Clermont, avant la sélection ivoirienne

L’ancien milieu de terrain a démarré sa reconversion à l’OGC Nice à l’été 2012, puis a dirigé l’équipe réserve de Clermont Foot (en juillet 2021), avant de rejoindre la sélection du pays d’origine de ses parents, en mai 2022. Emerse Faé n’a certes pas l’expérience de Kombouaré, mais le fait d’être né et formé à Nantes lui confère sans doute un certain statut en Loire-Atlantique.