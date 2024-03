OM : Jean-Louis Gasset privé d’un cadre plus longtemps que prévu ?

Après la trêve internationale, Jean-Louis Gasset aimerait bien disposer d’un maximum de forces vives. Mais l’entraîneur de l’OM devrait être privé d’un cadre plus longtemps que prévu.

OM : Jean-Louis Gasset devra patienter pour le retour Valentin Rongier

La fin de la saison sera pleine de défis pour l’Olympique de Marseille, qui vise une qualification pour la prochaine Ligue des champions tout en se préparant pour un affrontement en quart de finale de la Ligue Europa contre Benfica. Pour atteindre ces objectifs, l’entraîneur Jean-Louis Gasset espère pouvoir compter sur un effectif au complet, avec le retour de plusieurs joueurs blessés. Et selon les informations rapportées par La Provence, certains retours se précisent, mais d’autres posent des inquiétudes persistantes.

Samuel Gigot, blessé à l’épaule, devrait réintégrer l’entraînement collectif dès la semaine prochaine. De même, Michael Murillo va entamer un entraînement individuel avec ballon, tandis que les retours de Leonardo Balerdi, Jean Onana et Ulisses Garcia semblent proches, ce qui suscite un certain optimisme au sein du club. Cependant, le cas de Valentin Rongier reste très préoccupant.

Vers une fin de saison pour Valentin Rongier ?

Photo : Valentin Rongier

Le milieu de terrain de l’OM, qui a subi une opération au genou, connaît une période de convalescence prolongée. Le quotidien sportif rapporte que l’entourage de Valentin Rongier évoque une perspective inquiétante, avec seulement l’espoir de participer à au moins un match d’ici la fin de la saison. Le retour du capitaine de l’OM, prévu initialement pour fin mars, risque d’être encore retardé en raison d’une inflammation persistante du tendon rotulien, ce qui pourrait compromettre sérieusement sa participation pour le reste de la saison.

La possible absence prolongée de Valentin Rongier sera un coup dur pour l’OM, notamment en vue des échéances cruciales à venir. Son rôle de capitaine et son influence sur le jeu de l’équipe seront difficilement remplaçables en son absence. Cependant, le club entraîné par Jean-Louis Gasset devra faire face à cette situation et compter sur les autres joueurs disponibles pour continuer à se battre pour une place en Ligue des champions et pour aller le plus loin possible en Ligue Europa.