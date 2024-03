OL : Quatre tauliers de Lyon poussés vers la sortie au mercato d’été

Après un mercato hivernal de top niveau, Lyon va dégraisser son effectif. Le club cible quatre tauliers parmi les gros salaires du vestiaire.

Lyon doit réduire sa masse salariale après les arrivées en renfort en janvier

Empêché de recruter, comme il le souhaitait pendant le mercato d’été, John Textor a finalement renforcé l’équipe de Lyon au mercato d’hiver, avec la permission de la LFP. Néanmoins, le club rhodanien doit continuer à encadrer sa masse salariale et les indemnités de transferts, selon les recommandations de la LFP. Or l’Olympique Lyonnais a recruté 7 nouveaux joueurs pendant le mercato d’hiver.

Le milliardaire américain a investi environ 57 millions d’euros pour s’offrir Luca Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban, Orel Mangala, Nemanja Matic et Saïd Benrahma, en janvier. De ce fait, David Friio doit trouver les moyens de faire partir des joueurs à l’été, afin de réduire la masse salariale. Et il a déjà coché 4 noms sur son calepin, selon L’Équipe.

Lovren, Lopes, Cherki et Tolisso ciblés en priorité

Le Directeur sportif de Lyon vise en priorité les joueurs dont les salaires sont importants et qui ne donnent pas satisfaction. Ce sont : Dejan Lovren, Anthony Lopes, Rayan Cherki et Corentin Tolisso ». Concernant Lovren (34 ans), son retour l’OL en janvier 2023 est un échec. Gêné par des blessures et à court de forme, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe, ni sous Laurent Blanc, Fabio Grosso et Pierre Sage. Lyon va tenter de libérer le défenseur central croate de sa dernière année de contrat, afin d’économiser son gros salaire.

Idem pour Anthony Lopes (33 ans), annoncé au Portugal ou dans le Golfe. Il n’est plus le dernier rempart d’autrefois, qui faisait gagner des points à Lyon grâce à ses arrêts décisifs. Les responsables des Gones ont déjà fait venir Luca Perri pour remplacer le portier franco-portugais la saison prochaine.

À un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki (20 ans) est encore sur le marché des transferts. John Textor avait repoussé des offres pour ce dernier à l’été 2023 et cet hiver. Finalement, l’Espoir français ne progresse pas et sa cote a baissé. Estimé un temps à plus de 30 millions d’euros, il vaut désormais 25 millions d’euros, selon Transfermarkt. Pour éviter de le voir aller au bout de son contrat, l’OL sera prêt à le transférer en dessous de sa cote actuelle, d’après la source.

Le départ de Corentin Tolisso s’annonce compliqué

Corentin Tolisso (29 ans) est aussi poussé au départ. Ses prestations ne sont plus à la hauteur des attentes du staff technique. En plus, Lyon s’est renforcé dans l’entre-jeu avec Nemanja Matic et Orel Mangala en janvier. Mais se séparer du milieu de terrain Tricolore s’annonce compliquer, surtout qu’il lui reste encore deux ans de contrat. Il n’abandonnera évidemment pas son salaire colossal pour partir librement.

Selon l’estimation du quotidien sportif, Dejan Lovren et Corentin Tolisso émargent chacun à 400 000 euros par mois, tandis qu’Anthony Lopes touche 350 000 euros mensuels. Si Lyon réussi donc à se libérer de ces quatre joueurs, il économiserait un gros pactole.